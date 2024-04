(mr). Feueralarm am gestrigen Freitag gegen 21.15 Uhr im Stadtteil Barmbek-Nord: zahlreiche Feuerwehrleute rückten zu einem Mehrfamilienhaus an der Geierstraße aus. Dort brannte es an mehreren Stellen, was für die Helfer ein ungewohnter Anblick war. Dann fanden die Feuerwehrleute eine leblose Person in der brennenden Wohnung.

Wie es zu dem folgenschweren Brand kommen konnte, ist aktuell noch unklar. Allerdings hat die Mordkommission die Ermittlungen aufgenommen, denn offenbar wird ein Tötungsdelikt nicht ausgeschlossen. Zwei Polizisten stehen in diesen Stunden vor dem Eingang und sichern das Gebäude. Gegen 14.10 Uhr wurde der Leichnam aus dem Gebäude geholt und in einen Leichenwagen transportiert.

Die Feuerwehr war mit zirka 20 Einsatzkräften gestern Abend vor Ort. Auch die Polizei war mit mehreren Streifenwagen in dem Gebiet im Einsatz. Zunächst sei davon ausgegangen, dass noch Personen in dem Haus seien. Als die Retter dann im Gebäude waren, hätten sie die Leiche gefunden. Die Ermittlungen laufen.