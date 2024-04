Unterkunft gesucht: Ich studiere seit dem 1. Oktober 2022 bei der Polizei, bin 23 Jahre alt. Da ich vom 24.06. bis 7.09.2024 ein Praktikum bei der Polizei Seevetal mache, benötige ich für Juli und August eine Wohnung (ich komme aus Oldenburg). Ob zur Untermiete in einer WG oder eine Einzimmerwohnung, kontaktieren Sie mich per Mail unter lucasarnowski@gmx.de oder per Telefon 01520 / 447 41 52 für weitere Informationen gerne. Ich bin um jede Hilfe dankbar. MFG Luca

Prgrammiererin, 24 Jahre sucht 1-2 Zimmerwohnung bis 540 Euro. Nichtraucher, ohne Haustiere, Altona, Hamburg-Mitte, Hamm, Wandsbek. Telefonnummer: 0160 / 431 04 11.

Friedhelm sucht Gudrun aus Hamburg. Reha 6. bis 7.85 mit Susanne in Damp, gib mir ein Lebenszeichen. Telefonnummer: 0162 / 739 58 80.

Suche Dame über 60 für ein gemeinsames Leben im Ausland. williamhenry048@gmx.de

Sie möchten auch eine Kleinanzeige in der Hamburger Allgemeinen Rundschau schalten? Die Hamburger Allgemeine Rundschau ist eine Zeitung in Hamburg, die einmal im Monat erscheint. Außerdem gibt es die Online-Ausgabe unter www.hamburger-allgemeine.de. Hier bekommen Sie alle Infos rund um Anzeigen (gedruckt oder online) in der HAR.

Weitere Kleinanzeigen finden Sie hier.