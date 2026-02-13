Trotz Schneefalls: Dreharbeiten für „Katharina Tempel“ in Altona

(mr/ha). Hamburg, heute morgen gegen 10 Uhr in Altona. Es herrscht starkes Schneetreiben an der Großen Elbstraße, es sind Temperaturen von etwa einem Grad. Und während noch zahlreiche Filmproduktionen wie „Großstadtrevier“, „Notruf Hafenkante“, „Morden im Norden“ oder „Die Kanzlei“ im Winterschlaf sind, dreht das Filmteam der Krimireihe „Katharina Tempel“ fleißg draußen.

Gedreht wurde unter anderem eine Szene, in der Hauptdarstellerin Franziska Hartmann in einem Auto sitzt. Ein Kameramann filmte die Szene vom Rücksitz aus. Danach ging Franziska Hartmann eine Treppe hinauf in einen Fischladen.

Der vierte Film der „Katharina Tempel“-Krimireihe mit dem Arbeitstitel „Was wir verlieren“ entsteht in diesen Tagen in Hamburg und Umgebung. Das teilt das ZDF mit. Am heutigen Montag machte das Filmteam auf dem Adolfplatz und dem Vorplatz der Handelskammer Halt, um mehrere Szenen aufzunehmen. Vor der Fernsehkamera stehen aktuell unter anderem Franziska Hartmann und Petra Zieser.

Schauspielerin Franziska Hartmann ist

Kriminalbeamtin Katharina Tempel. Foto: FoTe Press

Um was geht es in diesem neuen Kriminalfall? Katharina Tempel (Franziska Hartmann) und ihr Mann Volker (Florian Stetter) haben sich getrennt, doch Volker ist nach wie vor kontrollierend und eifersüchtig, und auch Katharina fällt die Trennung sehr schwer. Zeitgleich müssen die Kommissarin und ihr Kollege Georg König (Stephan Szász) den Mord an Dennis Siegel aufklären. Das Vorstandsmitglied einer Firma, die Segelyachten herstellt, wurde in einer illegalen Spielhalle erschossen, seine Leiche in einen Kanal geworfen. Während der Ermittlungen wird versucht, Katharina und Georg von dem Fall abzubringen – zunächst durch eine angebliche Ermittlung des LKA, doch schließlich wird Katharina offen bedroht.

Neben Hanife Sylejmani, Davina Donaldson, Petra Zieser und Henry Fiete Sannmann spielen Angelina Häntsch, Rainer Bock, Johannes Kienast, Doris Plenert, Marc Fischer, Pascal Houdus und andere. Jens Wischnewski inszeniert erneut das Drehbuch von Elke Rössler. Es produziert Network Movie Film- und Fernsehproduktion Hamburg (Produzentin: Lydia-Maria Emrich, Produzent: Bernd von Fehrn). Die Redaktion im ZDF hat Daniel Blum.

Erst vor wenigen machte das Filmteam nach unseren Informationen auf dem obersten Deck eines Parkhauses am Rödingsmarkt weitere Aufnahmen. Dort oben befindet sich die Polizeistation aus der Serie „Katharina Tempel“. Dazu mietet sich die TV-Crew regelmäßig in die Büroräume eines Mediendienstleiters ein. Auch das Außendeck selbst wird oftmals für Außenaufnahmen genutzt.