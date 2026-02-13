Prüfungen am Dach des Hamburger Rathauses

(ha). Nachdem sich am vergangenen Mittwoch eine kupferne Rose von der Verzierung des Rathausdaches gelöst hatte, wurden mit einem Teleskopleiterwagen der Feuerwehr Hamburg auch die anderen Kupferrosen einer ersten Prüfung unterzogen. Aus Vorsorge werden nun alle Elemente der Dachverzierung des Rathauses auf ihre Festigkeit überprüft.

Die Arbeiten werden ab Montag von einem Spezialunternehmen durchgeführt. Bereits jetzt ist rund um das Rathaus ein Sicherheitsbereich abgesperrt. Dies betrifft den Rathausmarkt an der Vorderseite des Rathauses, den Innenhof sowie Teile der Großen Johannisstraße und des Alten Walls. Die Sperrungen gelten für den gesamten Zeitraum der Prüfung.