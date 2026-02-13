Erneuter Schneefall in Hamburg: Winterdienst seit 5 Uhr im Einsatz

(ha). Schneefall in Hamburg: Der Winterdienst der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ist seit den frühen Morgenstunden im Volleinsatz. 728 Einsatzkräfte sind mit mehr als 360 Fahrzeugen unterwegs, um wichtige Hauptverkehrsstraßen und Strecken mit Buslinienverkehr, Verbindungsstrecken zwischen diesen Straßen, ein ausgewähltes Radwegenetz, Busbuchten, anliegerfreie Gehwegstrecken, Bushaltestellen und Fußgängerüberwege („Zebrastreifen“) zu räumen und zu streuen. Nebenstraßen, die außerhalb der beschriebenen Strecken liegen, werden nicht im Winterdienst bearbeitet. Es ist damit zu rechnen, dass der Schneefall über weite Strecken des Tages anhält. Auf dem feuchten und kalten Boden kommt es zu Glättegefahr durch Schneematsch und überfrierende Nässe. Da es trotz des umfangreichen Einsatzes weiterhin glatt sein kann, bittet die SRH alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht.

Wichtig für alle Hamburgerinnen und Hamburger

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anlieger:innen verantwortlich. Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anlieger:innen, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Gehwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mindestens 1 Meter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben Sie an Werktagen Zeit bis 8.30 Uhr Zeit.