(mr). Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: In gut einer Woche eröffnet TV-Koch Steffen Henssler (51) an der Mönckebergstraße seinen ersten eigenen Pop-up-Store. Aktuell sind Mitarbeiter damit beschäftigt, Produkte zu drapieren. Am 15. August postete der ehemalige TV-Moderator („Schlag den Henssler“) bei Facebook: „Moin! Am 31.8 geht’s los! Große Eröffnung vom Hensslers Pop Up Store Hamburg, in der Mönckebergstraße! Pfannen, Gewürze, Teriyakisauce und vieles mehr…! Ahoi, Steffen“. Dazu postet er zwei Fotos, die einen fröhlich grinsenden Henssler vor einem Laden zeigen, dessen Fenster mit einer bunt gestreiften Folie versehen sind.

Es soll also wieder voran gehen im Leben von Steffen Henssler. Nach mehreren Insolvenzen und Schließungen einiger seiner Restaurants stampft der Fernsehstar ein neues Projekt aus dem Boden. Mehrere Firmen, die zu der Sushi-Kette „Go by Steffen Henssler“ gehören, hatten beim Amtsgericht Frankfurt sowie beim Amtsgericht Hamburg Insolvenz angemeldet. Zudem soll es laut Medienberichten einen Hygiene-Skandal an dem Bremer Standort der „Ahoi“-Kette gegeben haben. Die Ankündigung für den neuen Pop-Up-Store löst bei seinen Anhängern Begeisterung aus. Mehrere Follower (bei Instagram 983.000, Stand: 22.08.2024) fiebern bereits der Eröffnung entgegen und wünschen Steffen Henssler viel Erfolg.

Auch wir wünschen ihm alles Gute und viel Erfolg.