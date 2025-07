(mr). „Wir machen bitte eine Probe und gehen auf Anfang“, schallt es durch die Schlüterstraße im Stadtteil Eimsbüttel. Ein Auto mit Kennzeichen Saarlouis (SLS) fährt einen Teil der Straße entlang und parkt an einer Baustelle in Höhe der Hausnummer 51. Ein Mann steigt aus und setzt sich einen Bauhelm auf. Dann geht er in ein Gebäude, vor dem ein Baugerüst steht. „Danke, Aus“ ist zu hören. Dann wird das Auto wieder zurückgefahren und das Ganze geht wieder von vorne los. Diesmal allerdings wird die Szene von einer Fernsehkamera aufgenommen. Es ist Dreharbeiten für zwei Teile des ZDF-Krimis „In Wahrheit“, der aktuell in Hamburg und Umgebung gedreht wird. Die Arbeitstitel lauten „Die Liebe und der Tod“ und „Verschwiegen“ und finden noch bis Mitte August statt.

Christina Hecke und Robin Sondermann am

Filmset von „In Wahrheit“. Fotos: FoTe Press

Vergangene Woche machte das Filmteam unter anderem in Großensee bei Hamburg Aufnahmen am gleichnahmigen Großensee. Offenbar wurde dort eine Leiche gefunden. Um was geht es in den beiden Folgen von „In Wahrheit“?

Ein Mord und eine unnachgiebige Stalkerin (Nurit Hirschfeld) geben Judith Mohn (Christina Hecke) und Freddy Breyer Robin Sondermann) in der Folge „In Wahrheit – Die Liebe und der Tod“ Rätsel auf. Immer scheint sie ihnen einen Schritt voraus zu sein. Judith und Freddy tun alles, um sie zu finden und die Stalkingopfer vor ihr zu schützen.

Schauspieler Pascal Houdus als

Bauarbeiter. Hier steigt er aus einem

Fahrzeug und betritt eine Baustelle.

Die Frage „Unfall oder Mord“ stellt sich in der Folge „In Wahrheit – Verschwiegen“. Ein schwerer Fahrradsturz führt Judith Mohn und Freddy Breyer in das Umfeld des Anwalts Benjamin Gothe (Malte Sundermann). Dabei treffen sie immer wieder auf Zeugen, die wegen ihrer Schweigepflicht nicht reden dürfen, oder nicht reden wollen. Auch Judiths Beziehung zu Alain Montand (Pierre Kiwitt) wird auf eine harte Probe gestellt, denn er kannte Gothe und auch er spricht nicht.

Die französische Schauspielerin

Morgane Ferru am Filmset an der

Schlüterstraße in Hamburg.

Gedreht wird bis Mitte August. Produzenten sind Lydia-Marie Emrich und Bernd von Fehrn, Network Movie Film- und Fernsehproduktion. Die Redaktion hat Karina Ulitzsch. Ein Sendetermin steht noch nicht fest. Am Filmset an der Schlüterstraße standen unter anderem Pascal Houdus als Bauarbeiter, Christine Hecke als Polizistin Judith Mohn und Robin Sondermann als Polizist Freddy Breyer vor der Kamera.

Die Filmklappe von „In Wahrheit“ vom 21. Juli 2025.