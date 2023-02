(mr). Ist Schauspielerin Anna Maria Mühe (37) unter die Seeleute gegangen? An zwei aufeinanderfolgenden Tagen wurde die beliebte Darstellerin (“Blind Date mit dem Leben”) am Seemannsheim am Krayenkamp gesehen – normalerweise betreut die Einrichtung der Deutschen Seemannsmission in Hamburg e.V. Seeleute aus aller Welt. Diesmal aber quartierte sich die Filmcrew der ZDF-Krimireihe “Solo für Weiß” ein.

Anna Maria Mühe am Filmset.

Auf dem Vorplatz wurde unter anderem eine Ankunftsszene gefilmt: die beiden Polizisten Nora Weiß (Anna Maria Mühe) und Ben Salawi (Camill Jammal) fahren mit ihrem zivilen Dienstwagen vor, steigen aus und betreten das Seemannsheim. In der neuen Folge geht es um eine schwer verletzte Frau (gespielt von Brigitte Zeh, die LKA-Zielfahnderin Nora Weiss nachts vor den Wagen läuft. Sie wurde von einem Unbekannten überfallen und mit einem Messer angegriffen. Während die Frau im Krankenhaus um ihr Leben kämpft, müssen Nora Weiß und ihr Kollege Ben Salawi feststellen, dass der Ehemann der Frau und die gemeinsame Tochter verschwunden sind. Hat sich eine Familientragödie abgespielt? Die Ermittler stehen vor einem Rätsel. Offenbar führt eine Spur aber in das Seemannsheim gegenüber des Hamburger Michels.

Nachem die Ankunftsszene aus verschiedenen Perspektiven gedreht wurde, filmte die Filmcrew auch gleich die Abfahrt. Die beiden Polizisten verließen das Gebäude und führten offenbar eine lebhafte Diskussion. Dann stiegen die bedien Beamten in den Zivilwagen und fuhren davon.

In weiteren Rollen spielen Peter Jordan, Angelika Thomas, Kathleen Morgeneyer, Sven Gerhardt und Clelia Sarto mit. Regie führt Gunnar Fuß. Ein Sendedatum steht noch nicht fest. Gedreht wird noch bis 16. Februar.