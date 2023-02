(ds/ha). Wer in Deutschland eine Demonstration beziehungsweise Kundgebung anmeldet, darf es in der Regel auch. Zuständig für die Anmeldung ist die Versammlungsbehörde, hier in Hamburg angesiedelt bei der Polizei. Am Sonnebandnachmittag kamen etwa 3.500 Islamisten in die Hamburger Innenstadt, um unter dem Motto „Der Koran ist die Zukunft. Kundgebung gegen Koranverbrennung“ zu demonstrieren. Im Vorwege hatte der Verfassungsschutz vor dem Veranstalter „Muslim Interaktiv“ gewarnt, an dieser Kundgebung teilzunehmen. Die Veranstaltung am Steindamm Ecke Stralsunder Straße startete um 13 Uhr und war ursprünglich bis 16 Uhr angemeldet, wie die Versammlungsbehörde mitteilt. Doch die Kundegebung wurde bereits gegen 14.15 Uhr vom Veranstalter vorzeitig beendet.

Der Veranstalter „Muslim Interaktiv“ wird ideologisch dem Umfeld der Hizb Ut-Tahrir zugeordnet – eine transnationale islamistische Bewegung, die in den frühen 1950er Jahren durch den palästinensischen islamischen Religionsgelehrten Taqī ad-Dīn an-Nabhānī gegründet wurde und für die Errichtung eines Kalifats kämpft. Ein Kalifat in Deutschland? Einige der Teilnehmer wünschen sich offenbar einen solchen. Sie lehnen unsere Verfassung ab. Auf einem Transparent stand: „Die Gesetzgebung liegt allein bei Allah.“

Das Motto der Kundgebung, bei der die Teilnehmer in Sprechchören mehrere Parolen zum Besten gaben, nahm Bezug auf eine Koranverbrennung durch einen Rechtsextremisten am 21. Januar 2023 vor der türkischen Botschaft in Stockholm (Schweden). Viele Teilnehmer, darunter auch Ordner, hielten einen Koran in ihren Händen. Die Islamisten-Demo verlief nach Angaben der Polizei friedlich. Auffällig: während etwa 2.500 Männer direkt an der Bühne standen und Transparente und Schilder hochhielten, mussten zahlreiche Frauen in einem extra abgesperrten Bereich stehen und der Demo beiwohnen.

Fridays for Future ruft am 3. März zum Klimastreik in Hamburg auf

Greta Thunberg bei einem Protestmarsch der „Fridays for Future“-Bewegung in Hamburg. Foto: FoTe-Press

(ha). Fridays for Future ruft am 3. März 2023 erneut zum globalen Klimastreik auf. An dem Tag werden wieder weltweit Menschen auf die Straße gehen, um für mehr Klimaschutz zu protestieren, wie es in einer Mitteilung heißt. Die Demonstration in Hamburg startet um 13 Uhr am Jungfernstieg.

“Die heutigen humanitären Katastrophen bei einer 1,2 Grad wärmeren Welt sollten unser aller letztes Stoppschild sein. Schon jetzt sind laut des IPCC-Berichts 3,3 bis 3,6 Millarden Menschen akut gefährdet. Das vorsätzliche Festhalten am fossilen Status Quo, das sich über die 1,5 Grenze hinwegsetzt, hat wortwörtlich fatale Folgen. Deshalb stellen wir uns als Gesellschaft dieser Brutalität in den Weg und erkämpfen Klimagerechtigkeit.“, sagt Elisa Bas, Sprecherin Fridays for Future Hamburg.

Die Klimabewegung Fridays for Future setzt sich für die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens und der 1,5 Grad-Grenze ein. Sie kritisiert, dass die Klimapolitik der Bundesregierung die eigenen Ziele bricht. Allein im Verkehrssektor müssten die jetzigen Ambitionen vervierzehnfacht werden, um diese einzuhalten. Doch auch schon die Ziele der Bundesregierung wären nicht ausreichend, um einen fairen Anteil zum Abkommen beizutragen. Auch in Hamburg fordern die Aktivisten*innen konsequenten Klimaschutz. Im Bausektor wird zum Beispiel auf Freiwilligkeit beim Sanieren gesetzt, statt es verpflichtend zu machen.

„Die reinste Blamage in Sachen Klimapolitik in Hamburg. Rot-Grün feiert sich für das Einhalten von unzureichenden Klimazielen, die sie nur durch zugekaufte CO2-Zertifikate erreicht haben, und schafft es dabei nicht, die Transformation voranzutreiben. Mit starker Verspätung kommt erst der Zwischenstandsbericht, Klimaschutzgesetz und -plan. Diese Verspätung kostet wertvolle Zeit, die wir beim Klimaschutz nicht haben. Wir erwarten, dass Hamburg endlich seine Verantwortung einsieht und anfängt dementsprechend zu handeln. So kann es definitiv nicht weitergehen. Es braucht endlich sinnvolle Maßnahmen, statt weiteres Greenwashing.”, so Annika Kruse, Sprecherin Fridays for Future Hamburg.

Erpressung mit Nacktbildern: Vor der Webcam nicht ausziehen

Symbolfoto: FoTe-Press

(np). Es beginnt meist ganz harmlos mit banalen Fragen nach dem Alter, Wohnort und den Hobbys. Schnell werden dann aber Fragen auf sexueller Basis gestellt: „Hast du einen Freund?“, „Wie oft hattest du schon Sex?“ oder „Hast du Lust auf Cybersex?“. Es folgen Fragen nach einer Webcam oder erotischen Fotos. Genau hier lauert die Gefahr, denn im Internet schleichen Gestalten umher, die als Erpresser Kontakt etwa über Facebook, Knuddels, Spin & Co mit Jugendlichen oder jungen Menschen Kontakt aufnehmen. Es wird gechattet oder im Messenger geschrieben – dann fordern böse Menschen, dass sich die Jugendlichen vor laufender Webcam ausziehen oder Nacktfotos von sich machen.

Aber nicht nur Jugendliche, sondern auch Männer, die in Partnerbörsen herum surfen, werden erpresst. In der Vergangenheit ist es auch in Hamburg zu Fällen von Erpressung mit kompromittierenden Fotos oder Videos gekommen. Die Männer kommunizierten dabei per Live-Chat mit Frauen, jedoch wurde parallel ein Live-Videobild gesendet – ohne Sprachübertragung. Das perfide (was die Männer nicht wussten): es waren keine Live-Bilder von den potentiellen Frauen, sondern es wurden bereits vorher aufgezeichnete Videos von jungen, attraktiven Frauen abgespielt. Die vermeintlichen Frauen forderten im Laufe des Gesprächs die Männer dazu auf, sich ebenfalls vor der Kamera auszuziehen und sogar sexuelle Handlungen an sich zu vollziehen. Nach dem Motto: „Ich trau mich doch schließlich auch, also mach du es doch auch“. Dabei wurden sie allerdings die gesamte Zeit gefilmt. Wer die vermeintlichen Frauen in seiner Facebook-Freundesliste hat oder sie auf Bitten hin aufnahm, hatte nun ein Problem. Die Täter haben in diesem Moment Einblick in die gesamte Freundesliste ihrer Opfer. Diesen Umstand nutzten die Täter und konfrontierten die Männer mit den Nacktbildern und -videos. Dann kam die Forderung der Erpresser: Entweder zahlen die Männer einen gewissen Betrag (meist 500 Euro und mehr) auf ein ausländischen Konto oder sie würden das kompromittierenden Bildmaterial allen Facebook-Freunden öffentlich machen. Die Polizei warnt davor, sich zu sorglos im Internet zu bewegen und Intimitäten mit unbekannten Personen auszutauschen. Auch persönliche Daten sollten nicht einfach weitergeben werden. Gerade Jugendliche sollten auf keinen Fall Nacktbilder von sich verschicken oder sich in einem Chat vor dem Webcam ausziehen – schon gar nicht mit Gesicht! Auch wenn Fremde nach kurzer Zeit vom „normalen Chat“ zum Video-Chat einladen, sollte Skepsis vorhanden sein. Zudem sollten Jugendliche darauf achten, dass auch anderweitig keine heiklen Bilder in Umlauf geraten können, sei es über Whats-App oder anderen Diensten. Denn: sind solche Fotos erst einmal unterwegs, ist eine Kontrolle über diese Fotos nur schwer oder gar nicht mehr möglich. Wer in die Falle getappt ist, sollte umgehend Strafanzeige und -antrag bei der Polizei erstatten. Außerdem wird Betroffenen empfohlen, nicht zu bezahlen. Schließlich werden Opfer dadurch noch mehr erpressbar (wer einmal zahlt, zahlt immer) und außerdem wird das heikle Material trotzdem von miesen Erpressern veröffentlicht. Beweise sollten am besten durch Screenshots des anderen Accounts oder Chatverläufe und Nachrichten gesichert werden. Den Account des Erpressers sollten Betroffene unbedingt aus der Freundes-Liste löschen und den Nutzer melden, damit er gesperrt wird.

Dass Menschen mit Nacktbildern erpresst werden, ist allerdings kein reines Internetphänomen. Dies kann auch mit gestohlenen Fotos aus dem privaten Fotoalbum oder dem Verlust eines Handys passieren. Die Motive der Täter sind vielfältig. Oftmals geht es den Erpressern, die mit der Veröffentlichung gestohlener Nacktfotos drohen, um Geld. Aber auch die Gewaltherrschaft über eine hilflose Person spielt eine Rolle.

Autokennzeichen und deren Vorurteile

Ein Autokennzeichen. Symbolfoto: FoTe-Press

Szene an einer Autobahnraststätte. Ein Provinzidiot (PI) schreit einen orientierungslosen Dummen (OD) an. „Können Sie nicht leise sein?. Neben Ihnen schläft doch einer!“ Tatsächlich liegt da jemand in seinem Auto: Trottel schläft (TS). Auf einmal ein Feuerball: Auto brennt ganz (ABG). Schaulustige denken nur, der Fahrer käme aus HEI (Hilfe ein Idiot) beziehungsweise aus IZ (Idiotenzentrum). Gegenüber vom brennenden Wagen donnert jemand gegen eine Laterne. Wo kommt der Fahrer her? Natürlich aus LWL (lenkt willkürlich lädierend). Er hätte auch aus RÜG (rast überall gegen), WAF (westfälischer Amok-Fahrer) oder RAS (Rambo am Steuer) kommen können. Mittlerweile haben sich auf dem Rastparkplatz wilde Landwirte (WL), bereifte Mörder (BM), frei rasende Idioten (FRI) und nicht Fahrtüchtige (NF) versammelt. Zum Glück sind auf Deutschlands Straßen nicht nur wildgewordene Rowdys (WR) und wilde Fahrer (WF) unterwegs. Auch langsame Zeitgenossen treffen wir: Oma hat Zeit (OHZ), nur müde Schleicher (NMS), sehr Langsame (SL), Kraftfahrer übt noch (KÜN), ruhe sanft (RS) und Sonntagsfahrer (SON). Auch Tiere scheinen unterwegs zu sein: Ochse am Lenker (OAL), Wildschwein auf Futtersuche (WAF), dämlicher Esel (DE), besengte Sau (BS), wilder Affe fährt (WAF), saarländische Lenkradsau (SLS), hessisches Rindvieh (HR), Hängebauchschwein (HBS) oder beispielsweise kleines lebendes Erdferkel (KLE). Der Platz füllt sich: es stoßen ein dummer Dresdner (DD), ein Straßentrottel (ST), ein Superidiot (SI) sowie ein richtiger Dussel (RD) dazu. Wir müssten alle das Kennzeichen GG haben, denn wir befinden uns in großer Gefahr (GG) unter all den verrückten Spinnern (VRS). Ein Autofahrer blickt ständig auf den Boden. Naja: er sucht Inteligenz (SI). Nehmen Sie diese Glosse bitte nicht zu ernst. Autofahrer aus dem bayerischen Neustadt a. d. Saale sehen sie bestimmt so: Nur ein Scherz (NES).

Glosse von Matthias Röhe

