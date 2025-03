(ha). Sie gehört neben Hauptbahnhof Süd zu den beiden am höchsten frequentierten Haltestellen im Hamburger U-Bahn-Netz: Die U2/U3/U4-Haltestelle Berliner Tor. Täglich steigen hier etwa 109.000 Fahrgäste ein, aus oder auf andere Schnellbahnlinien um. Nach über 60 Jahren ist es jetzt Zeit für eine Modernisierung der kompletten Anlage. Die Bauarbeiten starten in dieser Woche. Die Arbeiten werden im laufenden Betrieb und ohne Einschränkungen für Fahrgäste umgesetzt. Die Fertigstellung ist für 2028 geplant.

Die Haltestelle stammt aus den 1960er Jahren. In den vergangenen Jahrzehnten wurden immer wieder punktuelle Sanierungsmaßnahmen durchgeführt, weshalb die Haltestelle kein einheitliches Erscheinungsbild aufweist. Auch die Lichttechnik hat mittlerweile ihre wirtschaftliche Lebensdauer erreicht und wird modernen Ansprüchen nicht mehr gerecht.

Die Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen umfassen unter anderem ein völlig neues Farbkonzept. Die besondere Wandgestaltung im Bahnsteigbereich wird je nach Fahrtrichtung in Rot (stadteinwärts) oder Grün (stadtauswärts) erscheinen. Auch die Schalterhallen werden an das neue Farbkonzept angepasst, um gleichzeitig eine bessere Orientierung für die Fahrgäste zu ermöglichen: Die Schalterhalle stadteinwärts wird künftig in Rot und die Schalterhalle stadtauswärts in Grün gestaltet. Zudem wird die neue Lichttechnik für ein helleres, freundlicheres Erscheinungsbild sorgen.

Die Bauarbeiten werden in mehreren Phasen durchgeführt, um die wichtige U2/U3/U4-Haltestelle während der gesamten Bauzeit in Betrieb zu lassen. Der Bau beginnt derzeit in der Schalterhalle stadteinwärts, danach folgt die Schalterhalle stadtauswärts und parallel wird der Bahnsteigbereich modernisiert. Aufgrund der schrittweisen Umsetzung im laufenden Betrieb wird die Modernisierung rund drei Jahre in Anspruch nehmen.