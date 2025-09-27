(ha). Das Großprojekt zur Sanierung und Erneuerung der Infrastruktur rund um die U1 bei Volksdorf schreitet weiter erfolgreich voran. Neben der Erneuerung und der Instandsetzung von vier über 100 Jahre alten Brücken bündelt die HOCHBAHN weitere wichtige Baumaßnahmen im Projekt – darunter die denkmalgerechte Sanierung des Bahnsteigs an der U1-Haltestelle Volksdorf.

An der unter Denkmalschutz stehenden Haltestelle Volksdorf werden im Rahmen des Projekts „Brücken Volksdorf 2025“ die beschädigten Bahnsteigkanten mit einem speziellen Höchstdruckwasserstrahl-Verfahren erneuert. So wird der Beton gezielt abgetragen, ohne die historische Stahlkonstruktion darunter zu beschädigen. Da sich die lärmintensiven Arbeiten im Sommer nicht störungsfrei im laufenden Betrieb umsetzen ließen, wird die Sanierung nun während einer temporären Sperrung der Haltestelle durchgeführt.

Zusätzlicher Bauabschnitt auf U1 während Herbstferien

Die bereits geplante U1-Sperrung zwischen Berne und Volksdorf vom 13. Oktober bis 30. November wird daher für wenige Tage vom 20. bis 29. Oktober auf den Abschnitt zwischen Berne und Hoisbüttel/Buchenkamp erweitert. Ein Ersatzverkehr mit Bussen wird eingerichtet.

Die Maßnahme wird in die fahrgastschwächeren Hamburger Herbstferien gelegt und in die ohnehin geplante letzte Sperrungsphase eingebettet. So bleibt das Großprojekt im Zeitplan. Ab dem 1. Dezember 2025 soll die U-Bahn wieder durchgängig fahren. U1-Streckensperrungen im Überblick (aktualisiert):

19. August – 8. Oktober: Volksdorf – Ohlstedt

9.-12. Oktober: Volksdorf – Ohlstedt/ Buchenkamp

13. Oktober – 30. November: Volksdorf – Berne

20.-29.Oktober: Berne – Hoisbüttel/Buchenkamp

Wie bisher richtet die HOCHBAHN während der U1-Sperrungen einen Ersatzverkehr mit Bussen auf den betroffenen Streckenabschnitten ein. Fahrgäste sollten mit einer verlängerten Fahrzeit von bis zu 20 Minuten rechnen. Auch auf den nicht gesperrten Streckenabschnitten nördlich der U1-Haltestelle Berne kommt es bis Ende November zu Fahrplanabweichungen und geänderten Abfahrtszeiten kommen.