(ha). Ab kommenden Dienstag (19. August) können die Züge auf der U1 aus Großhansdorf Richtung Innenstadt wieder ungehindert durchfahren. Das teilt die Hochbahn mit. Die Sperrung zwischen Volksdorf und Buchenkamp ist beendet. Für knapp zwei Wochen muss nun allerdings ein Aufzug in der Haltestelle Volksdorf außer Betrieb genommen werden, wie das städtische Unternehmen mitteilt. Es ist der Aufzug an den Gleisen 2 und 3 Richtung Innenstadt.

Grund hierfür sind aufwändige Sanierungsarbeiten am Bahnsteig. Die Bahnsteigkante und die darunter liegende Stützmauer müssen erneuert werden. Folgende Alternativen stehen mobilitätseingeschränkten Fahrgästen zur Verfügung:

aus Richtung Großhansdorf mit Ausstieg Volksdorf: Weiterfahrt mit der U1 bis Meiendorfer Weg und von dort zurück nach Volksdorf (Gleis 1).

mit dem Schienenersatzverkehr aus Richtung Ohlstedt und Einstieg in die U1 in Volksdorf Richtung Innenstadt: ab Volksdorf die Bus-Linie 24 bis Meiendorfer Weg.