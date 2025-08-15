(ha). Mit der Achterbahn „Nordmann – The Viking Coaster“ und der neuen Geisterbahn „Halloween“ stehen zwei Neuheiten zum allerersten Mal auf dem Heiligengeistfeld in Hamburg. Die Achterbahn „Nordmann – The Viking Coaster“ bedeutet Achterbahnspaß für die ganze Familie. Auf 120 Metern Schiene bietet der Coaster rasante, aber dennoch angenehme Fahrten, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Damit ist sie ideal für alle, die Achterbahnen lieben, aber auf den ganz großen Adrenalinkick verzichten möchten. Die Züge mit drehbaren Gondeln sorgen für überraschende Wendungen und garantieren Fahrspaß mit Spannung.

Drei Etagen, eine 36 Meter breite Front, 300 Schienenmeter und mehr als 30 verschiedene Effekte – das Fahrgeschäft „Halloween“ ist nicht nur „fabrikneu“, sondern auch eine der größten transportablen Geisterbahnen. Detailgetreue Szenerien aus der Horror-Thriller-Filmreihe „Saw“ oder aus „Chucky – die Mörderpuppe“ lassen das Blut in den Adern gefrieren. Einzigartig sind die interaktiven Gondeln, die die gruseligen Effekte noch intensiver machen.

Gehört auch zu den Highlights auf dem Hamburger DOM: Der „DOM-Dancer“. Foto: FoTe Press/Röhe

Aber es locken auch folgende Attraktionen auf dem Sommerdom 2025:

Atlantis Rafting: die europaweit einzige mobile Rafting-Bahn garantiert einen spritzigen Wasserspaß. In den runden, frei beweglichen Booten auf Luftkissen können bis zu sechs Personen das Abenteuer durch den verlorenen Kontinent Atlantis erleben.

Nordic Tower: Das Hochfahrgeschäft gehört mit 80 Metern Höhe zu den größten, transportablen Hochkettenkarussells in Deutschland. Der Tower Ride garantiert neben Nervenkitzel in schwindelerregender Höhe auch einen atemberaubenden Panoramablick über Hamburg.

Mein Rad: Mit knapp 60 Höhenmetern gehört das Riesenrad „Mein Rad“ zu den größten weltweit und steht direkt am Eingang der U-Bahnhaltestelle St. Pauli. In 42 Gondeln erleben die Gäste eine besinnliche Fahrt mit Blick über das Heiligengeistfeld, den Stadtteil St. Pauli und darüber hinaus.

Wilde Maus: Die Flucht der Wilden Maus vor der Katze ist ein Klassiker auf dem DOM.

251 Schaustellerbetriebe sorgen ab dem 25. Juli bis zum 24. August 2025 für Genuss, Spaß und Action auf dem Heiligengeistfeld. Das Angebot reicht von Looping-Karussells mit mehrfacher G-Beschleunigung bis hin zu gemütlichen Rundfahrten. Auch die Kleinsten kommen bei den zahlreichen liebevoll gestalteten Kinderfahrgeschäften voll auf ihre Kosten. Wasserbahnen, sonnige Biergärten sowie Eis- und Slush-Spezialitäten bieten die perfekte Erfrischung an warmen Sommertagen. Mit der DOM-Eröffnung, den 3. DOM-Sommerspielen, dem 9. Regenbogentag, Feuerwerk und weiteren Aktionen warten außerdem tolle Events und Erlebnisse auf den Besucher.

Sicherheit auf dem DOM

Auf Volksfesten ist aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen (§ 42 WaffG) das Mitführen von Waffen bzw. Messern verboten. Das betrifft auch Taschenmesser und ähnliche Gegenstände. Beim Einlass werden Kontrollen durch den eingesetzten Sicherheitsdienstleister durchgeführt. Diese können mitunter zu Wartezeiten beim Betreten des DOM-Geländes führen. Wer Waffen beziehungsweise Messer mit sich führt, kann die Veranstaltung nicht betreten. Weiterhin wird die Polizei Hamburg auf dem Gelände eine hohe Präsenz zeigen und bei entsprechenden polizeilichen Verdachtsmomenten Kontrollen von Personen durchführen. Diese Regelungen sollen auch in Hamburg sicherstellen, dass alle Besucherinnen und Besucher mit einem guten und sicheren Gefühl auf den DOM gehen und dort gemeinsam Spaß haben können.

Der nächste Termin:

Winterdom: 7. November bis 7. Dezember 202

Der Hamburger Dom ist dreimal im Jahr (Frühling, Sommer und Winter) ein Besuchermagnet. Der Dom wird jährlich durch den Fachbereich geplant und durchgeführt. Eine bunte Vielfalt aus 250 bis 260 Schaustellergeschäften lädt ein zum Amüsieren, zu Nervenkitzel und Temporausch. Die Sonderfläche von rund 2.500 Quadratmeter bietet während des Doms vielfältige Möglichkeiten für Aktionen besonderer Art. Alles in Allem wird mit immer neuen Konzepten und Ideen ein Volksfest für die ganze Familie geboten.