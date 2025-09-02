(ha). Von Freitag, den 5. September, Betriebsbeginn, bis Sonntag, den 7. September, Betriebsschluss, fahren zwischen den U3-Haltestellen Mundsburg und Barmbek keine Züge. Grund hierfür sind notwendige Bauarbeiten zur Erneuerung der Gleise durch die HOCHBAHN, um den hohen Sicherheitsstandard des Hamburger U-Bahn-Netzes im hvv zu erhalten und die Qualität ihrer Infrastruktur weiter zu verbessern.

Die HOCHBAHN richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen auf dem betroffenen Streckenabschnitt ein. Die Fahrzeit kann sich, je nach Verkehrslage, um bis zu 20 Minuten verlängern.

Fahrgäste sollten vor Ort die Aushänge sowie die Durchsagen beachten und können sich auf hvv.de oder in der hvv-App vor Antritt der Fahrt informieren. Zusätzlich der Hinweis für die Fahrgäste, dass parallel die S-Bahn-Linie S1 vom 6. bis 7. September zwischen Berliner Tor und Wandsbeker Chaussee gesperrt ist.