(ha). Am vergangenen Sonnabend gegen 3.50 Uhr hat ein noch Unbekannter ein Fastfood-Restaurant am Friedrich-Ebert-Damm im Hamburger Stadtteil Tonndorf beraubt. Den bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge betrat der maskierte Täter den Verkaufsraum des Schnellrestaurants und bedrohte die Mitarbeitenden und einen Kunden mit einer Schusswaffe. Der Unbekannte verließ anschließend das Restaurant mit seiner Beute und flüchtete mit einem Ford Fiesta ohne Kennzeichen in Richtung Farmsen-Berne.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit über einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Feststellung des Räubers, der wie folgt beschrieben wird:

– wtwa 180 bis 190 Zentimeter groß

– sportlich, schlanke Figur

– auffallend tiefe, kräftige Stimme

– bekleidet mit einem schwarzen Jogginganzug und schwarzen

Stoffturnschuhen

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen am Tatort, welche nun durch das zuständige Raubdezernat (LKA 154) fortgeführt werden. Zeuginnen und Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.