(ha). Nachdem gestern Abend gegen 23.10 Uhr ein unbekannter Mann im Stadtteil Borgfelde eine 43-jährige Frau attackiert und sexuelle Handlungen an ihr durchgeführt habe, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) habe sich die Frau am späten Abend auf dem Heimweg auf dem Malzweg befunden, als sie von dem Unbekannten zunächst angesprochen und dann zu Boden gerissen wurde. Der Mann habe dann sexuelle Handlungen an ihr vorgenommen, worauf die Frau laut um Hilfe rief. Nachdem Anwohner durch die Schreie auf die Situation aufmerksam geworden waren, ließ der Täter von der Frau ab und flüchtete in unbekannte Richtung. Die 43-Jährige wurde durch den Überfall leicht am Arm verletzt.

Alarmierte Polizisten leiteten sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen ein, welche jedoch nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen führten.

Der unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben: schwarz, etwa 20 bis 25 Jahre alt, zirka 180 bis 185 Zentimeter groß, sportliche / schlanke Statur, gepflegtes Erscheinungsbild, schwarze Bekleidung mit zwei blauen Streifen am Rücken.

Beamte des LKA 42 haben die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040 / 428 65 67 89 oder einer Polizeidienststelle zu melden.