(ha). Der Harburg-Teller 2021 für besonderes Engagement im Bezirk Harburg wurde durch Bezirksamtsleiterin Sophie Fredenhagen an Frau Lindenlaub-Borck verliehen. Die Pastorin a. D. der Thomasgemeinde Hausbruch hat sich im Besonderen für Kinder- und Jugendliche eingesetzt.

Seit 1983 war Susanne Lindenlaub-Borck mehr als 37 Jahre als Pastorin in der Thomasgemeinde aktiv, hat ihr gesamtes Berufsleben den Menschen in Süderelbe gewidmet und das weit über ihre kirchlichen Aufgaben hinaus. So ist sie langjährige Vorsitzende des Fördervereins Neuwiedenthal e.V. und gehört dem Leitungsteam der Initiative „Willkommen in Süderelbe“ an.

Frau Lindenlaub-Borck hat sich vor allem für junge Menschen in Süderelbe eingesetzt. Das unterstreicht beispielsweise ihren Einsatz für das Jugendcafé Neuwiedenthal, dessen Träger der Förderverein ist. Im Jugendcafé wird seit vielen Jahren vorbildliche Jugendarbeit für den Stadtteil geleistet. Eine fest verankerte Anlaufstelle für Jugendliche in Neuwiedenthal. Frau Lindenlaub-Borck ist nicht nur in ihrer Profession als Pastorin, sondern auch darüber hinaus im Ehrenamt immer dann zur Stelle, wenn Menschen Hilfe und Orientierung brauchen.

Mit dem Harburg Teller würdigen das Bezirksamt und die Bezirksversammlung Harburg das herausragende Engagement von Frau Lindenlaub-Borck für die Menschen im Bezirk Harburg.

Verleihung im Rathaus

Der Harburg Teller ist ein Preis, der von der Bezirksamtsleitung des Bezirksamtes Harburg im Rahmen des Harburg Empfangs neben dem Bürgerpreis der Bezirksversammlung verliehen wird. Der Harburg-Empfang konnte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die Übergabe und Auszeichnung durch den Harburg Teller hat am Montag, 2. August 2021 bei einem gemeinsamen Austausch im Harburger Rathaus stattgefunden.

Stadtreinigung Hamburg startet Impfung ihrer Mitarbeiter

Erste Corona-Impfungen bei der Stadtreinigzung Hamburg. Ednis Kalac von der Müllabfuhr in Altona bekommt das Vakzin gespritzt. Foto: ha/Stadtreinigung Hamburg

(ha/pp). Ab sofort krempeln die fleißigen Beschäftigten der Stadtreinigung Hamburg (SRH) ihre Ärmel doppelt hoch, um nicht nur Hamburg sauber zu halten, sondern sich auch gegen das Coronavirus impfen zu lassen. Vorausgegangen war eine interne Impfabfrage mit etwa 70 Prozent Impfwilligen der 4.000 Mitarbeiter. Das betriebliche Gesundheitsmanagement der SRH mit Ärztinnen, Ärzten und Fachkräften hat eigens eine Impfstraße nebst Beratungsstelle aufgebaut, um die Impfungen sach- und fachgerecht durchzuführen.

Den ganzen Artikel lesen Sie hier…