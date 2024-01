(ha/ds). Am Nachmittag des 11. Januar 2024 gegen 14.20 Uhr haben drei Männer versucht, eine 92-Jährige in ihrer Wohnung in Hamburg-Lohbrügge zu überfallen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gaben sich die drei Männer als Handwerker aus und versuchten so, sich Zutritt zu der Wohnung der Frau zu verschaffen. Nachdem dies nicht gelang, drängten die Täter die auf einen Rollstuhl angewiesene Dame beiseite, durchsuchten ihre Wohnung nach Wertgegenständen und flüchteten anschließend mutmaßlich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Die Frau wurde durch die Tat nicht verletzt. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die alarmierte Polizei führten nicht zur Festnahme tatverdächtiger Personen.

Von den allesamt männlichen Tätern können zwei als groß mit einer schlanken Statur beschrieben werden. Der dritte Mann soll circa 175 cm groß gewesen sein und eine korpulente Statur gehabt haben.

Die Ermittlungen werden beim örtlich zuständigen Raubdezernat (LKA 173) geführt und dauern an. Hinweise bitte an das Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter 040 / 428 65 67 89 oder an eine Polizeidienststelle.