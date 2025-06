(ha). Montagmorgen kam es im Stadtteil Hausbruch am Striepenweg zu einem versuchten Tötungsdelikt und einem Suizid. Die Mordkommission (LKA 41) und die Staatsanwaltschaft für Kapitaldelikte führen gemeinsam die Ermittlungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es am Pfingstmontag in einer Wohnung in Hausbruch zunächst zu einem familiären Streit, in deren Verlauf ein 26-jähriger Mann (lettischer Staatsangehöriger) sich selbst und seinen Vater (50) mit einem Messer verletzte. Der 26-Jährige begab sich anschließend ins Treppenhaus des Hochhauses und stürzte sich in suizidaler Absicht mutmaßlich aus dem 15. Stockwerk.

Alarmierte Rettungskräfte fanden den 26-Jährigen tödlich verletzt auf einem Vordach. Der 50-jährige Vater wurde lebensgefährlich verletzt in der Wohnung angetroffen und im Anschluss durch eine Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus transportiert. Derzeit ist sein Zustand stabil und es besteht keine Lebensgefahr mehr.

Der Kriminaldauerdienst (LKA 26) übernahm die ersten Ermittlungen, welche wenig später von der Mordkommission (LKA 41) in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft übernommen wurden. Die Ermittlerinnen und Ermittler gehen davon aus, dass beim 26-Jährigen eine psychische Vorerkrankung vorgelegen haben könnte.