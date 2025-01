(ha). Gestern Mittag (20. Januar 2025) beraubten gegen 12.45 Uhr vier bislang Unbekannte einen 44- Jährigen im Stadtteil Wilhelmsburg in Höhe Wilhelm-Strauß-Weg 4. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand des Raubdezernates der Region Harburg (LKA 184) befand sich der Geschädigte auf dem Weg zur Arbeit, als sich vier junge Männer von hinten näherten und ihm unvermittelt in den Rücken traten. Im Anschluss bedrohten die Angreifer den Mann unter anderem mit einem Messer und

forderten die Herausgabe seines Geldes. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute, einem Portemonnaie, in Richtung Wittestraße.

Die Unbekannten wurden übereinstimmend als 15 bis 20 Jahre alt und 170 bis 175 Zentimeter groß beschrieben. Des Weiteren sollen sie mit Trainingshosen bekleidet gewesen sein und Basecaps oder Mützen getragen haben.

Alarmierte Funkstreifenwagenbesatzungen des Polizeikommissariats 44 leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, die nicht zur Festnahme der Tatverdächtigen führten. Der Geschädigte wurde durch den Überfall leicht verletzt, eine Versorgung durch eine RTW-Besatzung war jedoch nicht erforderlich.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.