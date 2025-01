(ha). Am 18. Januar 2025 soll es nach derzeitigem Ermittlungsstand der Bundespolizeiinspektion Hamburg auf dem Südsteg des Hamburger Hauptbahnhofes zu einem Diebstahl eines Smartphones gekommen sein. Demnach soll sich ein 26-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger einer 62-jährigen Frau, die ihr Smartphone in der Hand hielt, genähert und dieses plötzlich unvermittelt aus der Hand gerissen haben. Anschließend sei der Mann in Richtung Ausgang geflüchtet.

Die 62-Jährige habe daraufhin laut um Hilfe gerufen, woraufhin Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der DB Sicherheit auf den Vorfall aufmerksam wurden. Diese konnten den Tatverdächtigen sofort festhalten und die Bundespolizei über den Sachverhalt informieren.

„Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurde der wegen Eigentumsdelikten bekannte ukrainische Staatsangehörige dem Bundespolizeirevier im Hamburger Hauptbahnhof zugeführt“, teilt Robert Hemp, Sprecher der Bundespolizei mit. Über den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg wurde der Tatverdächtige der Untersuchungshaftanstalt (Haftprüfung) zugeführt.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt. Das entwendete Smartphone im Wert von 700 Euro konnte der 62-Jährigen wieder ausgehändigt werden.