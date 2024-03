(mr). Leichte Bewölkung bei acht Grad – so war das Wetter am heutigen Mittwoch. Viele nutzten die frühlingshaften Temperaturen für eine Fahrradtour. Apropos Fahrrad: im Bereich der Bleichenbücke, an der heute für einen Werbefilm gedreht wurde, gab es am Bleichenfleet einen seltenen Anblick zu sehen. Denn dort stand ein Fahrrad im Schlamm. Im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ wurde das Wasser abgelassen und somit kamen Fahrräder und E-Roller zum Vorschein. Mitarbeiter hatten das Fahrrad entdeckt auf schließlich aufgestellt. So kam es zu diesem seltenen Anblick.

Die jährliche Aktion in Hamburg wird von der Stadtreinigung, ehrenamtlichen Organisationen und vielen freiwilligen Helfern durchgeführt. Auch Taucher (darunter der Feuerwehr, Polizei, DLRG) haben im Kuhmühlenteich im Stadtteil Uhlenhorst zahlreich versunkenen Müll aus dem Wasser gefischt. Bei gerade einmal fünf Grad Wassertemperatur und trüber Sicht haben die etwa 20 Taucherinnen und Taucher das Gewässer nach illegal entsorgtem Abfall untersucht. Im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ wurde auch das Wasser in den Fleeten in der Altstadt abgelassen. Dort werden regelmäßig Gegenstände wie Einkaufswagen, Roller, Tresore, Straßenschilder und Fahrräder hineingeworfen.

Noch bis zum 10. März 2024 läuft die Aktion „Hamburg räumt auf“. „Hamburg räumt auf!” ist eine Aktion der Stadtreinigung Hamburg und der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft. Sie wird unterstützt von zahlreichen Hamburger Unternehmen sowie dem NABU Hamburg und der Initiative „Der Norden räumt auf”.

Leerlauf der Alsterfleete im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“

Die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) teilt im Rahmen einer Pressemitteilung mit, dass der jährliche Leerlauf der Alsterfleete für Kontroll- und Reinigungsarbeiten statt fand und in der Folge der Schiffsverkehr auf dem Alster-, Bleichen-, Mönkedamm-, Neuenwall- und Herrengrabenfleet eingestellt werden musste.

Der Leerlauf der Gewässer wurde im Rahmen der Aktion „Hamburg räumt auf“ durchgeführt und gehört zu den Unterhaltungsmaßnahmen des LSBG. Bei der jährlich stattfindenden Aktion wird der Wasserstand mit ablaufender Tide der Elbe durch den LSBG vollständig abgesenkt.

Für die Kontroll- und Reinigungsarbeiten wurden die Fluttore der Schaartorschleuse zum Zeitpunkt des Niedrigwassers geschlossen, um die Alsterfleete umfänglich inspizieren zu können. Die Wiederauffüllung der Alsterfleete erfolgte über die Rathausschleuse mit dem Wasser der Alster. Der Boots- und Schiffsverkehr war anschließend wieder uneingeschränkt möglich. Der Zeitpunkt des Leerlaufs findet immer im Frühjahr vor Ostern statt, bevor die Saison der Alstertouristik beginnt.