(mr). Der Fischers Park zwischen Elbchaussee und Bernadottestraße im Stadtteil Ottensen ist bei Joggern beliebt – und auch bei Filmgesellschaften. Die Winterpause ist zu Ende, deshalb surren die Kameras aktuell für die beliebte Anwaltsserie “Die Kanzlei” (ARD). In den Hauptrollen: Sabine Postel (67) und Herbert Knaup (65). Laut Drehbuch müssen beide im Fischers Park joggen und sich hinterher dehnen und strecken. Es kommt zu einem kurzen Dialog. Dann ruft der Regisseur: „Danke, Aus“. Es scheint, als kommt Herbert Knaup in der Rolle des Rechtsanwalts Markus Gellert mit dem Tempo seiner Kollegin Sabine Postel als Rechtsanwältin Isa von Brede (“Brede reicht”) nicht hinterher. Er hat mit dem Tempo ganz schön zu kämpfen…

5. Staffel der beliebten Anwaltsserie

Es ist die mittlerweile fünfte Staffel der beliebten TV-Serie, die aus “Der Dicke” mit Dieter Pfaff (am 5. März 2013 verstorben) hervor ging. Gedreht werden die letzten von insgesamt 13 neue Folgen der fünften Staffel, die noch in diesem Jahr im Ersten zu sehen sein werden. Einige Kleinkinder eines am Fischers Park befindlichen Kinderhauses schauten sich die Dreharbeiten interessiert an und mimten die gedrehte Szene mit den Schauspielern nach. Früh übt sich…