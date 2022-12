(ha). Weihnachten nähert sich mit Siebenmeilenstiefeln. Während einige Hamburgrinnen und Hamburger noch in Erinnerungen an den Sommerurlaub schwelgen, wird es langsam Zeit, sich Gedanken über die Geschenke zum Heiligen Abend zu machen. Aktuell lädt auch die Hamburger Weihnachtsparade auf der Mönckebergstraße ein, in Weihnachtsstimmung zu kommen. Echte Hamburger freuen sich über typische Präsente der Hansestadt genauso wie Auswärtige. Gerne geben wir an dieser Stelle ein paar Geschenkideen.

Seemannsgarn

Der Begriff Seemannsgarn stammt ursprünglich vom Wort Schiemannsgarn ab. Als Seemannsgarn bezeichnete man die Geschichten, die Kapitän und Besatzung nach der Seefahrt erzählten. Dabei wurde nicht selten übertrieben, wodurch sich der Ausdruck “Seemannsgarn spinnen” entwickelt hat. Die Geschichte der Hamburger Seefahrt ist lang. Der erste Hafen wurde bereits im 9. Jahrhundert gebaut. Somit sind Seeleute und ihre Geschichten seit Jahrtausenden ein Teil der Stadt. Was läge da näher, als ein Päckchen Seemannsgarn zu Weihnachten unter die reich geschmückte Tanne zu packen?

Strickfreunde mit einer Liebe zur Hansestadt freuen sich über echtes Seemannsgarn aus Hamburg. Die reine Schurwolle ist pro Knäuel 21,5 m lang. Im Material verwoben sind Fernweh, Abenteuer, Romantik und vielleicht auch ein paar Flunkereien.

Weitere Informationen zu diesem Geschenktipp bekommen Sie hier. Daniela Seemann steht direkt mit Ratschlägen zur Seite. Sowohl Strickprofis als auch Einsteiger können unzählige Tipps und Tricks von ihr mitnehmen. Und das funktioniert online genauso gut wie offline.

Fotokalender

Ein Geschenk, das den Empfänger das ganze nächste Jahr über begleitet, ist ein Fotokalender. Am besten kommt das Präsent an, wenn es selbst gemacht ist. Wer beim Basteln zwei linke Hände hat, der kann sich der Online-Variante bedienen. Selbstverständlich können selbst erstellte Schnappschüsse der schönsten Ecken Hamburgs, wie beispielsweise mit schönen Fotomotiven aus Hamburgs Speicherstadt oder der HafenCity, hochgeladen und eingefügt werden. Familienkalender können genauso selbst kreiert werden wie 3-Monatskalender, Wandkalender und Tischplaner.

Kulinarischer Segeltörn

Wer gerne schmaust und sich dabei die Hansestadt zu Wasser ansieht, für den ist der kulinarische Segeltörn das perfekte Weihnachtsgeschenk. Ein Dreimastschoner sticht im Hamburger Hafen in See und schippert die Elbe entlang. Während es gemütlich die Elbe entlang geht, dürfen sich die Passagiere am Buffet laben. Bei einem Gläschen Sekt kommt direkt gute Stimmung auf.

Der kulinarische Segeltörn dauert etwa 4 Stunden und kann zwischen März und Dezember gebucht werden. Meistens werden die Termine an Sonntagen angeboten, wie der Veranstalter mitteilt. So lässt sich die Woche mit einem unvergleichlichen Erlebnis abschließen.

Kaffee-Seminar

Für die Hamburger ist das schwarze Gold nicht Mineralöl, sondern der Kaffee. Die kraftvolle Bohne prägt die Stadtgeschichte seit vielen Jahrhunderten. Im Jahr 1887 wurde in der Hamburger Speicherstadt die Hamburger Kaffeebörse ins Leben gerufen. Hier entwickelte sich rascher der drittwichtigste Handelsplatz für die rohen Kaffeebohnen in Europa.

Aufgrund der großen Bedeutung des Kaffees für Hamburg ist ein Kaffee-Seminar ein optimales Weihnachtsgeschenk für Hamburg-Fans und die Liebhaber aromatischer Heißgetränke. Neben der Geschichte und der Herkunft der Bohne wird bei dem Event auch auf den Anbau, die Ernte und Aufbereitung eingegangen.

Selbstverständlich stellen die Profis verschiedene Brüh-Methoden und Kaffeesorten vor. Eines darf bei dem Kaffee-Seminar natürlich keinesfalls fehlen – die Verkostung. Eine solche Veranstaltung dauert etwa 2,5 Stunden.

Hamburg ABC

Ein kunterbuntes Buch voller typischer Begriffe aus Hamburg. Vom Peterwagen über Franzbrötchen bis zur Bücherhalle werden die Wörter mit lustigen Tierbildern erklärt. Die niedlichen Zeichnungen stammen von der dänischen Illustratorin Karin Lindeskoy Andersen.

Alle Begriffe werden auf den 28 Seiten in alphabetischer Reihenfolge vorgestellt. Ein durchdachter Clou ist, dass die jeweils präsentierenden Tiere den gleichen Anfangsbuchstaben tragen wie die Dinge und Orte, die sie zeigen. Auf einigen Seiten reimen sich die Erklärungen sogar.

Erschienen ist das Hamburg ABC im Jahr 2020 im Junius-Verlag. Bücher- und Leseratten ab zwei Jahren haben ihre Freude daran.

Buddelschiffe

Buddelschiffe oder auch Flaschenschiffe gehören in das Sortiment jedes waschechten Hamburg-Fans. Fasziniert fragen sich kleine und große Leute, wie die filigranen Segelboote durch den Flaschenhals passen.

Die Handwerkskunst des Buddelschiffsbaus breitete sich Ende des 18. Jahrhunderts aus. Vor allem ab 1850 erlebten die Kunstwerke in der Flasche einen Boom. Obwohl die Hochzeiten längst vorbei sind, finden die hübschen Andenken immer noch viele Abnehmer.

Es gibt in ganz Hamburg mehrere Geschäfte, in denen Sie solche Buddelschiffe käuflich erwerben können. Es gibt Exemplare zwischen 10 Millilitern und 5 Litern Größe.

Friesennerz

Das typische Kleidungsstück des deutschen Nordens ist der Friesennerz. Dahinter verbirgt sich eine knallgelbe, wasserdichte Kapuzenjacke mit aufgesetzten Taschen. Erfunden wurde der PVC-beschichtete oberschenkellange Wetterschutz vom Dänen Jan E. Ansteen Nielsson. Er sollte als Dienstkleidung für Fischer und Segler dienen. Dann nahm der Friesenjunge Otto Walkes das modische Teil Ende der 1970er-Jahre in sein Repertoire auf, wodurch ein kleiner Modetrend ausgelöst wurde.

Mittlerweile gibt es das Kleidungsstück in unterschiedlichsten Farben und Ausführungen zu kaufen. Gerade in Zeiten des unberechenbaren Wetters ist ein solider Friesennerz ein exzellentes Weihnachtsgeschenk.

Prinz-Heinrich-Mütze

Eine zeitlose Kopfbedeckung, die vor Wind und Wetter schützt, ist die sogenannte Prinz-Heinrich-Mütze. Dabei handelt es sich um eine Kopfbedeckung, deren Design an frühere Militärkleidung erinnert. Benannt wurde die Kappe nach dem jüngeren Bruder von Kaiser Wilhelm II. Sein Name lautete Prinz Heinrich von Preußen. Er diente als Großadmiral und Großinspekteur der kaiserlichen Marine. Der wahrscheinlich berühmteste Träger der Prinz-Heinrich-Mützen war der Altkanzler Helmut Schmidt.

Die typische Mütze wurde früher aus reiner Wolle hergestellt. Heute werden auch Cord und Kunstfasern eingesetzt. Ein hoher Steg und relativ kleiner Mützendeckel zeichnen die Kopfbedeckung aus. Die Farben variieren von dunkelblau bis schwarz.

Wer eine Prinz-Heinrich-Mütze zu Weihnachten verschenkt, der sollte sie nicht von der Stange kaufen. Stattdessen lockt das alteingesessene Mützengeschäft Walter Eisenberg in der Steinstraße 21. Der Mützenmacher-Laden besteht bereits seit 1892 und wird heute von Lars Küntzel geführt.

Ein kleiner Hinweis vom Fachmann: Früher legten die Matrosen ihre Mütze für eine Nacht in nasse Gummistiefel. Erst danach saß sie wie angegossen auf dem Haupt.

Sack Pauli

Für Kiez-Fans und solche, die es werden wollen, ist der Sack Pauli eine tolles Weihnachtsgeschenk. In einem originell bedruckten Jutesack befinden sich allerlei Leckereien, die mit der Hansestadt verknüpft sind. Die scharfe Gewürzmischung “Hafen Feuer” sorgt beispielsweise für einen hitzigen Genuss. Nachteulen und Naschkatzen stürzen sich auf die Hamburger-Kaffeemischung und die in Schokolade gehüllten Espressobohnen, genannt Speicherbohnen.

City Puzzle

Das Stadtpuzzle von Hamburg darf direkt am Heiligen Abend ausgepackt und gemeinsam gebaut werden. Bereits die Verpackung ist ein echter Hingucker. Im Gegensatz zu dem sonst üblichen rechteckigen Karton kommt dieses Puzzle in einer runden Dose mit schwarzem Deckel beim Empfänger an. Die Dose ist etwa 18 cm hoch und besitzt einen Durchmesser von 10,5 cm. Außen ist ein Ausschnitt des Puzzles aufgedruckt – das Straßennetz von Hamburg.

Insgesamt verbergen sich 500 Teile in der Box, die am Ende ein 48 x 36 cm großes Puzzle ergeben. Als Motiv-Vorlage dient der Originalstadtplan von Hamburg.