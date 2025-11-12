(ha). In Hamburg-Barmbek spielt die vom NDR produzierte Komödie „Prange – man ist ja Nachbar“ mit Hauptdarsteller Bjarne Mädel. Vor der offiziellen Ausstrahlung im Ersten lädt die Sendeanstalt am Mittwoch, dem 3. Dezember 2025, zu einer exklusiven Kino-Preview des Spielfilms ins UCI Mundsburg in Hamburg ein. Tickets für die Vorstellung sind nicht im freien Verkauf erhältlich und werden ausschließlich verlost. Wer bei dem Event dabei sein möchte, kann bis zum 24. November um 12 Uhr unter ndr.de/prange an der entsprechenden Verlosung teilnehmen.

Kino-Preview mit dem Ensemble

Bei der Preview anwesend sind unter anderem die Darsteller Bjarne Mädel und Olli Dittrich, Darstellerin Katharina Marie Schubert sowie Regisseur Lars Jessen und Drehbuchautor Andreas Altenburg. Die Moderation des Abends übernimmt Linda Zervakis.

Zwei Nachbarn im Wettbewerb um eine Paketzustellerin

Im Mittelpunkt von „Prange“ steht der Eigenbrötler Ralf Prange (Bjarne Mädel), der schon sein ganzes Leben in ein und derselben Wohnung lebt. Hier ist er nach Selbstauskunft der „arme Arsch“, der vom unbekümmerten Paketmann Micki (Bozidar Kocevski) immer die Pakete für alle annimmt. Doch Pranges Leben wird durch das Auftauchen der umwerfend pragmatischen Paketzustellerin Dörte (Katharina Marie Schubert) völlig auf den Kopf gestellt, in die er sofort schockverliebt ist. Der schüchterne Prange schmiedet diverse Taktiken, um mit Dörte in engeren Kontakt zu treten. Horst Rohde (Olli Dittrich), der gegenüber wohnt, beobachtet argwöhnisch alles, was Prange treibt. Als er sieht, dass Prange sich für Dörte interessiert, entbrennt ein Wettbewerb.

Das Erste zeigt „Prange – man ist ja Nachbar“ am Mittwoch, 10. Dezember. In der ARD Mediathek ist er ab Sonnabend, 6. Dezember, abrufbar, wie es in einer Pressemitteilung heißt.