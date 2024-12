(ha/mr). An den vier Sonnabenden vor den jeweiligen Adventstagen liegt ein besonderer Zauber über der Hamburger Innenstadt. Die Geschäfte, Passagen und Kaufhäuser verwöhnen die zahlreichen Besucher mit glanzvoller Beleuchtung an der Mönckebergstraße. Viele Schaufenster laden mit den schönsten Geschenkideen zum Verweilen und Träumen ein – und schließlich verbreiten die verschiedenen Weihnachtsmärkte (Rathausmarkt, Gänsemarkt, Jungfernstieg) einen Duft von Zimt, Lebkuchen und gebrannten Mandeln. Familien mit Kindern dürften es schwer haben, sich von den Schaufenstern zu lösen. Immerhin stehen dort auch zumeist die neuesten Spielsachen.

Heute erste Weihnachtsparade in diesem Jahr!

Zweimal (jeweils um 14 und 17 Uhr) gibt es die wohl größte Weihnachtsparade. Mehrere Weihnachtsmänner, Lebkuchen, Elfen und Rentiere ziehen vom Start (Galeria Kaufhof/Saturn) mit mehreren festlich geschmückten Prunkwagen (mit tollen Weihnachtsmotiven) durch die Mönckebergstraße bis zum Jungfernstieg. Es gibt sogar Schneemaschinen, die die Innenstadt mit kleinen, künstlichen Schneeflocken verzieren. Mehrere Hundert Besucher stehen dann links und rechts am Straßenrand und lassen sich von der Weihnachtsparade verzaubern. In der Innenstadt werden sicherlich auch einige Trecker zu sehen sein, auf denen Weihnachtsmänner sitzen. Das BID Mönckebergstraße bringt als Initiator und Veranstalter der Parade nicht nur Kinderaugen zum Strahlen, sondern taucht die Mönckebergstraße in einen Lichterzauber, der klein und groß zu begeistern weiß.

In diesem Sinne wünscht Ihnen das Team der Hamburger Allgemeinen Rundschau schöne Adeventsfeiertage!

Das Foto links zeigt einen Teil der Weihnachtsparade auf der Mönckebergstraße in Hamburg.