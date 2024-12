(ha/mr). Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt sind in der Nacht zu heute etwa 150 Einsatzkräfte und Fahrzeuge seit Mitternacht unterwegs und streuen wichtige Hauptverkehrsstraßen, Strecken mit Buslinienverkehr und ein ausgewähltes Radwegenetz. Trotz des Einsatzes kann es weiterhin stellenweise glatt sein, wie die Stadtreinigung mitteilt. Die SRH bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Vorsicht. Der Einsatz ist nötig, weil eventuell einsetzende Niederschläge bei Tiefsttemperaturen von -2 Grad in der Nacht und am Vormittag zu Glätte führen können.

Wer ist für das Streuen zuständig?

Für das Räumen und Streuen der Gehwege, die nicht in der Zuständigkeit der SRH liegen, sind die Anlieger:innen verantwortlich. Um eine bestmögliche Sicherheit für alle Bürger und Bürgerinnen zu gewährleisten, appelliert die SRH an alle Anliegenden, ihre Verantwortung wahrzunehmen und so einen wertvollen Beitrag für die Sicherheit Aller zu leisten. Dazu gehört die Geh- und Radwege vor ihren Grundstücken zu sichern (mindestens 1 Meter breit, bei starker Frequenz mehr, bei Eckgrundstücken bis zur Bordsteinkante). Dafür haben sie bis 8.30 Uhr. Auf Gehwegen dürfen keine Tausalze verwendet werden, nur abstumpfende Stoffe.

Die Winterdienst-Einsatzzentrale ist bis zum 13. April 2025 rund um die Uhr besetzt. Sie hält Kontakt mit Polizei, HVV und Wetterdiensten und koordiniert Streueinsätze. Auf Grundlage der Vorhersagen der Wetterdienste und der Daten der eigenen Glättemeldeanlagen gibt die SRH spätestens mittags eine Rufbereitschaft für die Einsatzkräfte heraus. Die aktuellen Wetterprognosen und die SRH-Rufbereitschaften können auf der SRH-Website eingesehen werden.

Ruth Moschner überrascht Hamburger im Einkaufszentrum

TV-Moderatorin Ruth Moschner (Mitte) überraschte am Nikolaustag mehrere Hamburgerinnen und Hamburger, die in einer Fotobox im Alsterdorfer Einkaufszentrum Videobotschaften aufnehmen konnten. Gracia Böhm (links) und Claudia Müller wurden überrascht. Foto: FoTe Press

(mr/ha). Nur noch wenige Tage bis zu den besinnlichen Weihnachtsfeiertagen. Was schenkt man seinem Liebsten oder seiner Liebsten, dürfte die meist gestellte Frage in diesen vorweihnachtlichen Tagen sein. Bekleidung, Bücher, eine lang ersehnte Reise oder doch einfach ein Gutschein? Das perfekte Geschenk zu finden, stresst viele Menschen in der Weihnachtszeit. Dabei könnte es so einfach sein. Denn beim Fest der Liebe geht es doch vor allem um eins – kleine, liebevolle Gesten zu verschenken. Unter dem Motto „Das zarteste Geschenk“ lädt ein großer Schokoladenhersteller dazu ein, den Liebsten mit einer personalisierten Video- oder Fotobotschaft eine Freude zu bereiten.

Im Alsterdorfer Einkaufszentrum steht im Untergeschoss dazu eine Foto- und Videobox bereit, in der noch bis 14. Dezember lustige und originelle Aufnahmen gemacht werden können.

Dort können Passanten ihre personalisierte Video- oder Fotobotschaft gemeinsam aufnehmen und an ihre Liebsten versenden. Am Nikolaustag (6. Dezember) gab es für einige Besucher dieser Foto- und Videobox eine Überraschung: TV-Entertainerin Ruth Moschner schaute hinein und hatte auch das ein oder andere Schokoladengeschenk im Gepäck.

„Schokolade hat einen ganz ganz wichtigen Stellenwert. Schokolade bezeichne ich seit ganz vielen Jahren als mein Hobby. Ich lese alles dazu, ich probiere alles Neue, was es auf dem Markt dazu gibt. Ich liebe es, wenn ich reise auch zu gucken: Was gibt es da für Trends, wie wird das kombiniert? Ich mache Pralinen selber, ich habe Bücher über Schokolade geschrieben. Es ist tatsächlich ein ganz ganz wichtiger Bestandteil. Ich war sogar schon mal auf einer Kakaoplantage und das war einer der schönsten Tage meines Lebens, muss ich sagen“, sagt Ruth Moschner im Alsterdorfer Einkaufszentrum und ergänzt: „Wie viel Schokolade ich pro Woche esse, weiß ich nicht. Ich kann nur sagen, dass ich immer Schokolade zu Hause habe und auch immer Schokolade dabei habe. Aber ich bin jetzt niemand, die eine ganze Tafel essen könnte.“

Schokolade spielt für Ruth Moschner eine wichtige Rolle. Fotos: FoTe Press

Lieblingsschokolade von Ruth Moschner

„Meine absolute Lieblingsschokolade ist dunkle Schokolade. Das liebe ich sehr, weil das für mich halt so richtig nach Kakao schmeckt und so vollmundig – ganz toll! Und ich liebe heiße Schokolade. Also, wenn man jetzt keinen Kakao zu Hause hat, einfach ein paar Stücke seiner Lieblingsschokolade in heißer Pflanzenmilch auflösen. Bei besonders luxuriösen Momenten kommt auch ein Sahnehäubchen oben drauf“, sagt die 48-jährige Moderatorin („Grill den Henssler“, „The Masked Singer“, „Buchstaben Battle“).

Was macht eine gute Schokolade aus?

„Ich liebe es einfach, wenn man ein Stück Schokolade in den Mund nimmt und wenn die sich dann zart ergibt und zart schmelzend die ganzen Aromen freigegeben werden. Wie man richtig Schokolade isst, ist ja, ein Stück Schokolade auf die Zunge legen und am Gaumen schmelzen lassen. Dann gibt es diesen zarten Moment, wenn man eins wird mit der Schokolade, das liebe ich einfach total! Das ist mein absoluter Genussmoment und das muss die Schokolade haben. Konsistenz ist alles.“