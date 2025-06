(ha). Am Mittwochnachmittag wurde bei Sondierungsarbeiten in einem Baustellenbereich am Kattwykdamm eine 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe englischer Bauart in etwa 7 Meter Wassertiefe gefunden.

Durch den Kampfmittelräumdienst wurde ein Sperrradius von 300 Meter und ein Warnradius von 500 Meter festgelegt. Der Sperrradius wurde komplett geräumt. Durch die Taucher des Kampfmittelräumdienstes konnten der Blindgänger aus der Wassertiefe geborgen werden, so dass der Zünder vor Ort erfolgreich entschärft werden konnte.

Alle Maßnahmen von der Polizei und der Feuerwehr Hamburg wurden um 20:08 Uhr aufgehoben. Insgesamt waren 27 Einsatzkräfte der Feuerwehr und mehrere Poizisten im Einsatz.