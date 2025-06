(ha). In den Abendstunden am gestrigen Dienstag wurde der Hamburger Feuerwehr ein ausgedehnter Wohnungsbrand mit Menschenrettung eines viergeschossigen Wohngebäudes in der Eiffestraße (Stadtteil Hamm) gemeldet. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte von der nahegelegenen Feuer- und Rettungswache Berliner Tor wurde die Alarmstufe auf Feuer mit zwei Löschzügen erhöht. Es brannte eine Wohnung im zweiten Obergeschoss mit Flammenüberschlag in das dritte Obergeschoss in voller Ausdehnung. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich noch diverse Personen in den Wohnungen und an den Fenstern.

Daraufhin wurde eine massive Menschenrettung über eine Drehleiter und den Treppenraum mittels randfluchthauben durch die Einsatzkräfte eingeleitet. Gleichzeitig trat ein weiterer Trupp zur Brandbekämpfung mit einem Strahlrohr in die Brandwohnung vor.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurde im Nahbereich durch die Rettungsleitstelle der Feuerwehr eine Bevölkerungswarnung ausgelöst. Im Verlauf des Einsatzes wurden die geretteten Personen rettungsdienstlich gesichtet. Insgesamt gab es sechs verletzte Personen an der Einsatzstelle. Davon sind fünf Personen leicht und eine Person schwer verletzt worden. Durch den Rettungsdienst Hamburg wurde die schwerverletzte Person in ein umliegendes Krankenhaus befördert. Anschließend fanden Nachlöscharbeiten und Belüftungsmaßnahmen des Brandobjektes statt.

Die Einsatzstelle wurde zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei Hamburg übergeben. Insgesamt war die Feuerwehr Hamburg in der Spitze mit 50 Einsatzkräften der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr sowie dem Rettungsdienst Hamburg rund drei Stunden im Einsatz für Hamburg.