(mr). Was für ein emotionaler Drehtag: 17 Jahre stand Harald Maack (67) als Wachhabender Jörn Wollenberger in der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ vor der Kamera. In wenigen Wochen (8. Juni) ist Schicht-Ende. Am vergangenen Sonnabend wurde am Motiv „Polizeikommissariat 21“ an der Kehrwiederspitze der Abschied gedreht.

„Nach 17 Jahren als Wolle habe ich mich entschieden diese Figur in Rente zu schicken! Soooo viel durfte ich in 450 Folgen erleben und spielen und dafür bin ich unendlich dankbar! Mein Dank gilt den Erfindern dieser Figur, den Drehbuchautoren und Autorinnen, der gesamten Produktion, all den Menschen hinter der Kamera die mich inszeniert, gefilmt, ausgeleuchtet, angehört, angezogen, geschminkt, gefahren und umsorgt haben! DANKE! Und mein Dank geht an alle meine lieben Kollegen und Kolleginnen mit denen ich zusammen spielen durfte! Ohne euch wäre „Wolle“ nicht der, der er geworden ist! Allen Fans danke ich für die lieben Worte und Grüße und Gesten zu meinem Wolle !“, schreibt Harald Maack auf seiner Facebook-Seite.

Harald Maack als „Wolle“ vor dem PK 21.

Nach 450 Folgen möchte der Schauspieler wieder ungebunden sein, mit dem Wohnmobil verreisen. Selbstredend, dass er als „Wolle“ auch mit dem Wohnmobil die Hafenkante verlässt.

Laut Drehbuch verlässt der Schauspieler das Kommissariat 21 durch die braune Haupteingangstür. In seiner Hand trägt „Wolle“ mehrere Kartons – mutmaßlich seine letzten Habseeligkeiten. Er dreht sich noch einmal zur Tür, geht an der Frontseite des PK 21 entlang und wird von seinen zahlreichen Kollegen auf einem grünen Teppich empfangen. Mehrere uniformierte Kollegen stehen vor einem Wohmobil Spalier und rufen „Wolle“, „Wolle, „Wolle“. Es kommt zu zahlreichen Umarmungen. Matthes Seeler (Matthias Schloo), Melanie Hansen (Sanna Englund) oder Franziska Jung (Rhea Harder-Vennewald) sind den Tränen nahe, als Kollege „Wolle“ den Teppich entlang läuft.

Auch Schauspiel-Kollege Marc Barthel (spielt in der Serie den Polizisten Kristian Freiberg) hat für diesen Dreh seinen Urlaub unterbrochen und sich in seine Uniform geschmissen. Am Filmset an der Kehrwiederspitze ebenfalls dabei: Harald Maacks Ehefrau Astrid. Und zahlreiche Touristen und Hamburger, die an der Kehrwiederspitze entlang liefen.

Tränen kullern bei Harald Maack – jedenfalls für

die Kamera. Auf dem Foto zu sehen: „Wolle“

nimmt Abschied von Melanie Hansen, gespielt von Sanna Englund.

Wann genau diese Folge ausgestrahlt wird, steht noch nicht fest. Die aktuell in Hamburg und Umgebung produzierten Folgen sollen aber ab Herbst donnerstags ab 19.25 Uhr zu sehen sein.

Matthias Schloo, Raùl Richter, Rhea Harder-Vennewald

und Sanna Englund am Set

von „Notruf Hafenkante“ am 13. Mai 2023.

Ein letztes Mal: Harald Maack streckt

die Arme aus und umarmt seine

Kolleginnen und Kollegen. Fotos: FoTe Press

Bundespolizei nimmt Anzeige auf – hinterher klicken Handschellen

Der Hauptbahnhof Hamburg aus der Vogelperspektive. Foto: FoTe Press

(ha). Kürzlich erschien ein 55-jähriger Mann im Bundespolizeirevier am Hamburger Hauptbahnhof und teilte mit, dass er kurze Zeit zuvor im Bereich Steindamm überfallen und seines Geldes beraubt worden sei.

Im Zuge der Anzeigenaufnahme stellte sich allerdings heraus, dass auch der 55-Jährige seitens der Polizei kein Unbekannter war, denn er wurde mit einem Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Hannover nach Verurteilung wegen Diebstahls gesucht.

Da der Mann den haftbefreienden Betrag von 2.100 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen in das Untersuchungsgefängnis überstellt. Ihn erwartet eine Ersatzfreiheitsstrafe von 140 Tagen.

