(mr/ha). Sie wurden erst vor Kurzem für mehrere Zehntausend Euro restauriert: die beiden Hafenkräne am Alten Altonaer Holzhafen. Ihretwegen galt der Hamburger Hafen einst als der schnellste der Welt und mehrere Dutzend dieser Kräne waren im gesamten Hafen im Einsatz. Allerdings wurden fast alle Roll-Dreh-Wippkräne (bei Kampnagel gebaut) von der Stadt Hamburg verschrottet. Seit Ende der 1980er Jahre stehen zwei Modelle im Holzhafen Altona an der Großen Elbstraße. Mittels eines Schwimmkrans wurden sie damals aus anderen Hafenbereichen gebracht und ans Elbufer bugsiert. Damit Touristen einen authentischen Eindruck der Hafenkräne bekommen, wurden sie auf ein paar Meter Schienen gestellt, auf denen sie sich jahrzehntelang entlang der Kaimauern bewegt hatten.

„Zwei herausragende historische Zeugnisse der traditionellen Hafenkultur aus der Sammlung des Hafenmuseums Hamburg werden jetzt grundlegend restauriert. Finanziert wird das Vorhaben aus Mitteln des Sanierungsfonds der Stadt Hamburg, durch private Förderer sowie Werbemaßnahmen“, hieß es in einer Mitteilung der Stiftung Historische Museen Hamburg im Jahr 2021.

Von 1. Mai bis zum 31. Oktober 2021 wurden die beiden historischen Roll-Dreh-Wippkrane der Firma Kampnagel aus dem Jahr 1939 am Altonaer Holzhafenufer, unweit des Fischmarkts, denkmalgerecht restauriert. Die dafür erforderlichen Mittel von zirka 340.000 Euro wurden in Höhe von 151.000 Euro aus dem Sanierungsfonds der Stadt Hamburg getragen. Der Rest wurde über Spenden- und Werbeeinnahmen finanziert.

Die beiden Krane mit einer Tragfähigkeit von je drei Tonnen wurden im Jahr 1990 an das Hafenmuseum Hamburg übergeben, das seit 2008 zur Stiftung Historische Museen Hamburg gehört. Die Krane sind frühe Zeugnisse des traditionellen Hafenumschlags und gehören zu den ersten elektrisch betriebenen, auf Schienen fahrbaren Kranen, wie sie vor fast 100 Jahren zum Be- und Entladen von Schiffen an den Kaikanten verwendet wurden.

Im November 2021 wurden die beiden Hafenkräne – frisch restauriert – vom Rost und Graffiti befreit der Öffentlichkeit vorgestellt und wieder am Altonaer Holzhafen aufgestellt.

Nun, knapp eineinhalb Jahre später, wurden die beiden Hafenkräne erneut mit Graffiti-Schmierereien übersät. Der Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Hinweise nimmt die Polizei Hamburg unter 040 / 428 65 67 89 entgegen.