(ha). Seit über 20 Jahren macht Xavier Rudd nun professionell Musik, und die längste Zeit davon solo. Nicht dass er nicht mit anderen Musiker*innen oder Produzent*innen zusammenarbeiten würde, ganz im Gegenteil, sein Sound entsteht oft durch gemeinsames Musizieren und die Inspiration durch andere Künstler*innen. Von Zeit zu Zeit ist er auch mit seiner Band unterwegs. Aber letztlich ist jeder Ton, den er singt oder spielt doch ganz aus ihm selbst entstanden. Da ist es nur konsequent, dass er oft alleine auf der Bühne steht, mit der Gitarre, dem Didgeridoo, den großen Percussions. Zuletzt war Rudd im vergangenen Herbst bei uns und hat solo seine jüngste Platte „Jan Juc Moon“ – und etliche andere Songs – präsentiert. Vielleicht kommt er seinem Ziel, die Natur in seinen Songs zu Ton kommen zu lassen, auf diesem Album so nah wie selten zuvor.

Schon immer hat der Australier seine Eindrücke und Empfindungen in der Natur und vor allem im Wasser als entscheidenden Einfluss auf seine Musik genannt. Der begeisterte Surfer nimmt den Schwung der Wellen ebenso auf, wie die Erfahrungen auf den Wanderungen durch das Outback oder die Vogelgesänge, die er dabei hört. Dabei sei ihm die Pandemie entgegengekommen, denn er hatte erstmals seit Langem genug Zeit und die Gelegenheit, alles selbst aufzunehmen. Vielleicht, so bekennt er, sei darum auch so viel analoger Synthesizer-Sound zu hören.

Der Erfolg der Platte gab ihm jedenfalls recht. Seine Fans lieben ihn dafür, dass er seine Karriere über so konsequent geblieben ist und sich nie hat korrumpieren lassen. Dafür gebe es aber eine einfache Erklärung: „Ich schätze die simplen Dinge im Leben, Gemeinschaft, Kultur und unsere Verbindung mit der Erde. Für sehr viel mehr interessiere ich mich nicht. Die Wurzeln unseres Seins, die Abfolge unserer Ahnen und wie uns diese Geschichten geformt haben, sind das Wichtigste. Ich vermute, all das feiere ich in meiner Musik.“ Im Juli kommt Xavier Rudd für eine Open-Air-Show nach Hamburg in den Stadtpark auf eine Bühne, die wie geschaffen ist für den Mann aus Down Under.



Am 2. Juli 2023 Hamburg kommt der Künstler in den Hamburger Stadtpark und gibt ein Open Air-Konzert. Karten für das Konzert gibt es ab Dienstag, den 24. Januar, 11 Uhr an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 0 18 06 / 57 00 70 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de.



Weitere Veranstaltungstipps finden Sie hier.