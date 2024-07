(mr). Seit 2006 flimmert die Polizeiserie “Notruf Hafenkante” im ZDF über den Bildschirm. Die Polizisten des Hamburger Kommissariats 21 fahren in drei Teams auf Streife: Melanie Hansen (gespielt von Sanna Englund) mit Mattes Seeler (Matthias Schloo), Kris Freiberg (Marc Barthel) mit Isabell „Isa“ Nowak (Lilli Hollunder) und Nick Brandt (Raúl Richter) mit Franziska Jung (Rhea Harder-Vennewald).

Bei aktuellen Filmarbeiten für die 19. Staffel, die in diesen Tagen in Hamburg gedreht wird, sehen aufmerksame Passanten allerdings an der Seite von Matthias Schloo einen neuen Darsteller. Wer ist der Neue bei „Notruf Hafenkante“?

Zejhun Demirov (links) und Matthias

Schloo am Filmset von der „Notruf Hafenkante“

an der Großen Freiheit. Foto: FoTe Press

Es ist Schauspieler Zejhun Demirov (32) – und er ist wahrlich kein Unbekannter. In 23 Folgen spielte er in der Serie „Der Lehrer“ (RTL) mit. Rollen hatte der Schauspieler auch in „Ein Fall für Zwei“ (ZDF) und unter anderem „Tatort (ARD). Wie eine Sprecherin des ZDF mitteilt, spielt Zejhun Demirov eine Hauptrolle und ist als Malik Hakim festes Mitglied im PK 21. Die TV-Zuschauer bekommen ihn voraussichtlich ab Folge 479, „Kein Platz auf dieser Welt“ zu sehen. Sie wird voraussichtlich am 27. Februar 2025 zu sehen sein.

Wir zeigen schon jetzt spektakuläre Fotos von den Filmarbeiten, die spannende Einsätze mit Zejhun Demirov als Polizist Malik Hakim versprechen. Die Fotos entstanden bei verschiedenen Filmarbeiten auf St. Pauli, in der Altstadt und in der Speicherstadt an der Kehrwiederspitze.

Inhaltlich gibt das ZDF über die neue Staffel bekannt: Sie arbeiten Hand in Hand, die Streifenpolizisten des PK 21 und die Notärzte im nahegelegenen Elbkrankenhaus EKH. Das Polizeikommissariat 21 liegt direkt an der Hamburger Hafenkante, jener unverwechselbaren Uferlinie, die vom Museumshafen über den Fischmarkt vorbei an den St.-Pauli-Landungsbrücken bis zur Speicherstadt mit der neuen Hafen City führt. Ihre Polizeiarbeit führt sie immer wieder ins nahe gelegene Elbkrankenhaus. Gemeinsam geben sie alles, um die Elbmetropole noch sicherer und lebenswerter zu machen.

Und wieder kann sie der Zuschauer auf personelle Veränderungen im PK 21 freuen, denn das Team soll Verstärkung bekommen: Im Gespräch ist Malik Hakim, der sich aber erst noch das Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen erarbeiten muss.