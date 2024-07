(mr). Mit drei Streifenwagen rückte die Polizei zu einem Mehrfamilienhaus am Dimpfelweg im Stadtteil Hamm an. Sechs Polizistinnen und Polizisten standen zunächst vor dem Außeneingang des Gebäudes, verschafften sich Zutritt ins Treppenhaus. Dann klopften und klingelten sie an einer Wohnungstür im Erdgeschoss. „Aufmachen Polizei! Öffnen Sie die Tür“, war über die geöffneten Fenster und Türen zu hören. Während die sechs Beamten vor der Tür standen, nutze offenbar ein Mann die Chance und flüchtete über den Balkon der Wohnung. Sofort nahmen mehrere Polizistinnen und Polizisten die Verfolgung auf, forderten Verstärkung. Zu den drei Streifenwagen rückte die Polizei zusätzlich mit mindestens vier Streifenwagen an und suchte nach dem etwa 1,90 Meter großen und eher muskulös wirkenden Mann im Umfeld seiner Wohnung.

Wie der Lagedienst der Polizei gegenüber unserer Partneragentur Lenthe Medien erläutert, soll es zuvor in der Wohnung zu einem Streit innerhalb der Familie gekommen sein. Der Mann hätte mehrere Gegenstände auf den Boden geworfen, die Wohnung teilweise verwüstet. Zudem soll er eine Frau massiv bedroht haben. Allerdings gab es keine körperliche Auseinandersetzung.

Nach etwa einer Dreiviertelstunde wurden die Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann eingestellt. Wie es heißt, soll er keine Gegenstände zerstört oder Personen geschlagen haben. Er hätte wohl einfach etwas überreagiert.