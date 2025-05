(ha). Nachdem es in der Nacht von Sonntag auf Montag durch einen noch Unbekannten im

Stadtteil Stellingen im Kleingartenkolonie 329 Wasserturmzu einem sexuellen Übergriff auf eine Frau gekommen sein soll, sucht die Polizei nach Zeuginnen und Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Fachdienststelle für Sexualdelikte (LKA 42) zufolge befand sich die 38-Jährige auf ihrem Heimweg, als sie im Veilchenweg in der Kleingartenkolonie von einem Mann unvermittelt angegriffen und in sexueller Absicht körperlich angegangen wurde. Der Täter ließ im weiteren Verlauf von ihr ab und flüchtete in Richtung der Straße Privatweg.

Die Geschädigte erstattete später eine Anzeige bei der Polizei. Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

geschätzt 20 bis 30 Jahre alt

„nordafrikanisches“ Erscheinungsbild

kurze, lockige, braune Haare

bekleidet mit einer dunklen Hose, einem dunklen Hoodie und

schwarzen Sneakern

schwarzen Sneakern trug während der Tat einen dunklen Einweg-Mund-Nasen-Schutz

Die Ermittlungen dauern an. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem Täter geben

können, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

„Und Ruhe, wir drehen“: 500. Folge von „Notruf Hafenkante“

Rapperin Haiyti steht hochschwanger mit den beiden Schauspielern Zejhun Demirov und Matthias Schloo vor den TV-Kameras. Foto: FoTe Press

(mr). Was für ein tolles Ereignis: die beliebte Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ dreht in diesen Tagen die 500. Folge. Und in dieser Episode scheint jede Menge Musik drin zu stecken: wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, werden in der Jubiläums-Episode die Hamburger Rapper Smudo und Das Bo einen Gastauftritt haben. Demnach soll der Musiker Das Bo einen stylischen Berufskriminellen aus der Hamburger Unterwelt spielen. Smudo (Sänger der Gruppe „Die Fantastischen Vier“) taucht als einen echten hanseatischen Spediteur Dieter Laube („Laube Spedition“) und den liebenswürdigen Chef der Hauptfigur Dennis auf. Auch er wird von einem Rapper verkörpert: Jalil Berkholz.

Rapper Jalil Berkholz am Filmset von

„Notruf Hafenkante“ in Eimsbüttel

Fotos: FoTe Press

Bei einem Außendreh in der Lenz-Siedlung in Eimsbüttel vor ein paar Tagen steht Jalil Berkholz mit blauer Baseballcap und Kapuze auf dem Kopf vor den TV-Kameras. Es scheint, als würde er sich an ein Hochhaus heranschleichen und sich vor den beiden Polizisten Mattes Seeler (gespielt von Matthias Schloo) und Malik Hakim (Zejhun Demirov). Diese kontrollieren zurvor einen aufgemotzten Edelwagen, der im absoluten Parkverbot steht. Malik Hakim steckt an einen Strafzettel an die Windschutzscheibe der Luxuskarosse. Danach gehen die beiden Streifenpolizisten in den Eingang eines Hochhauses.

Ebenfalls in der Serie dabei: Rapperin Haiyti, die mit bürgerlichem Namen Ronja Zschoche heißt und in Hamburg lebt. Hochschwanger steigt sie in einer gedrehten Szene aus dem Streifenwagen aus und geht mit den beiden Polizisten in Richtung der Hochhaussiedlung.

Die 500. Folge ist Teil der 20. Staffel der beliebten Polizei- und Arztserie. In Hamburg und Umgebung entstehen derzeit 24 neue Folgen der 20. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“ mit Sanna Englund, Matthias Schloo, Zejhun Demirov, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Lilli Hollunder, Marc Barthel, Gerit Kling, Tino Führer, Manuela Wisbeck, Fabian Harloff, Hanife Sylejmani und anderen. Im Mittelpunkt “ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme miteinbezogen ist. Die Verbindung von polizeilichen und medizinischen Fällen ermöglicht es, Geschichten mit Spannung und tragischem Tiefgang zu erzählen. Verbrechen und Schicksalsschläge liegen in diesem Serienhybrid eng beieinander. Zu sehen ist „Notruf Hafenkante“ immer donnerstags um 19.20 Uhr im ZDF.

