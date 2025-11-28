Zuführungen nach Sicherstellung einer Marihuana-Indoor-Plantage

(ha). Am 25. November 2025 haben Ermittlerinnen und Ermittler des Drogendezernats im Hamburger Stadtteil Lohbrügge eine professionelle Marihuana-Aufzucht in einem Einfamilienhaus sowie weitere Drogen in einer Wohnung in Farmsen-Berne gefunden. Zwei Tatverdächtige wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt.

Beamtinnen und Beamte des Drogendezernats (LKA 62) erhielten Hinweise darauf, dass eine illegale Aufzuchtanlage von Marihuana in einem Einfamilienhaus einer 32-jährigen Deutschen betrieben werden soll. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, sodass die Staatsanwaltschaft Hamburg daraufhin für das Haus in Lohbrügge sowie eine weitere Wohnung der Tatverdächtigen im Stadtteil Farmsen-Berne Durchsuchungsbeschlüsse erwirkte, die gestern vollstreckt wurden.

In dem Wohnhaus in Lohbrügge trafen sie auf einen 30-jährigen Mann und fanden in fünf Räumlichkeiten eine Aufzuchtanlage mit insgesamt rund 850 erntefähigen Cannabis-Pflanzen. Den 30-jährigen Albaner nahmen sie daraufhin vorläufig fest und stellten die Pflanzen sowie das Plantagen-Equipment sicher.

Zur gleichen Zeit vollstreckten die Polizistinnen und Polizisten den Beschluss in der Wohnung im Stadtteil Farmsen-Berne. Als die Einsatzkräfte das Gebäude betraten, warf ein 41-jähriger Türke rund ein Kilogramm Kokain aus dem Fenster der Wohnung, woraufhin sie ihn vorläufig festnahmen und die Drogen sicherstellten. Darüber hinaus beschlagnahmten sie unter anderem rund ein Kilogramm Amphetamin, annähernd 16.000 Euro Bargeld und mehrere hochwertige Luxusartikel, darunter Schmuck, Uhren und Accessoires.

Die 30- und 41-jährigen Tatverdächtigen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Richter hat heute Haftbefehle gegen beide erlassen. Die 32-Jährige wurde bei den Maßnahmen nicht angetroffen und bleibt auf freiem Fuß, da keine Haftgründe vorliegen. Die Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 62) dauern an.