Raub auf Supermarkt in Marienthal – wer hat etwas gesehen?

(ha). Ein bislang unbekannter Mann hat am 26. November 2025 gegen 11.40 Uhr an der Gustav-Adolf-Straße einen Discounter im Hamburger Stadtteil Marienthal überfallen. Das Raubdezernat der Region Wandsbek (LKA 154) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen reihte sich der Unbekannte in dem Supermarkt zunächst mit anderen Kunden am Kassenband in einer Schlange ein. In Höhe der Kasse bedrohte er die 45-jährige Mitarbeiterin mit einem Messer, forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend mit einem geringen Geldbetrag aus dem Geschäft in Richtung Bovestraße. Zwei derzeit unbekannte Kunden sollen den Räuber dabei verfolgt haben.

Eine Rettungswagenbesatzung der Feuerwehr übernahm die Versorgung der 45-Jährigen, welche unter dem Eindruck des Geschehens stand, aber unverletzt blieb.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit etwa einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen und dem Polizeihubschrauber „Libelle“ führten bisher nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben:

– circa 20 Jahre alt

– „südländisches Erscheinungsbild“

– circa 185 Zentimeter groß

– schlanke Statur

– schwarze Haare

– dunkler Vollbart

– bekleidet mit einer schwarzen Jacke

Die Ermittlungen des LKA 154 dauern an. Personen, die Hinweise zum Täter geben können oder im Zusammenhang mit der Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Insbesondere werden die beiden Männer, die den Täter zumindest kurzfristig verfolgt hatten, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.