Filmdreh am „Zollenspieker Fährhaus“ für „Nord bei Nordwest“

(mr/ha). Das Viersternehotel „Zollenspieker Fährhaus“, direkt an der Elbe gelegen, dient in diesen Tagen als Filmkulisse für eine neue Folge der ARD-Serie „Nord bei Nordwest“. Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau traf das Filmteam bei Außenfilmarbeiten an. Gedrehte Szene: Schauspielerin Janina Elkin kommt in der Rolle der Leyla Spiekermann mit einem Oldtimer vor dem Hotel vorgefahren, steigt aus und geht ins Innere des Hotels.

Im neuen „Nord bei Nordwest“-Film „Liebesgrüße aus Neapel“ (Arbeitstitel), der derzeit im Auftrag von ARD Degeto Film und NDR für die ARD auf Fehmarn sowie in Hamburg und Umgebung entsteht, gibt es bei einem mit überraschender Wendung zwei Tote und ein womöglich ausgeklügeltes Komplott.

Mehrere Produktionsfahrzeuge stehen rund um

das Hotel herum. An mehreren Tagen machte das

TV-Team hier Aufnahmen für eine neue Folge

„Nord bei Nordwest“. Foto: FoTe Press

Neben Hinnerk Schönemann (Hauke Jacobs), Jana Klinge (Hannah Wagner) und Marleen Lohse (Jule Christiansen) sind in den Episoden-Hauptrollen Janina Elkin (Leyla Spiekermann) und Lana Cooper (Nele Storm) zu sehen. Das Buch stammt erneut von Holger Karsten Schmidt, Headautor der erfolgreichen Reihe im Ersten. Regie führt Judith Kennel. „Nord bei Nordwest – Liebesgrüße aus Neapel“ wird voraussichtlich 2026 in der ARD Mediathek und im Ersten ausgestrahlt.

Zum Inhalt teilt der NDR mit: Der Berufseinbrecher Jan und seine Begleiterin Nele dringen ins Haus des vermögenden Ehepaares Leyla und Malte Spiekermann ein – doch die Begegnung verläuft anders als geplant. Als Leyla und Malte die Einbrecher stellen, liegen plötzlich Jan und Malte erschossen am Boden. Hatten sich die beiden Frauen verabredet? Nele flieht spurlos. Für die Schwanitzer Polizisten Hauke Jacobs und Hannah Wagner scheint der Fall zunächst klar, bis dem KTUler Puttkammer kritische Ungereimtheiten auffallen. Jule Christiansen, die in ihrer Jugend mit Leyla und Nele befreundet war, konfrontiert die beiden Frauen allein mit ihren Erkenntnissen zu einem möglichen Komplott, bringt sich dabei jedoch selbst in höchste Gefahr.

Neben den Genannten spielen außerdem das „Nord bei Nordwest“-Ensemble – Cem Ali Gültekin (Mehmet Ösker), Stephan A. Tölle (Herr Töteberg), Joshy Peters (Puttkammer) – sowie Moritz Vierboom (Malte Spiekermann), Tosja Merlin Kruppa (Jan Krüger), Martin Stange (Klaus Witt), Michael B. Sattler (Leonard Böhm) und weitere mit.

Produzent ist Seth Hollinderbäumer, geschäftsführende Produzenten sind Joshua Lantow und Oliver Behrmann (alle triple pictures), Kamera: Nicolay Gutscher, Produktionsleitung: Markus Kadl. Die Redaktion haben Donald Kraemer (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film).