(mr). Nach Angaben der Polizei haben am Freitag, dem 16. September 2023, in der Innenstadt von Hamburg etwa 15.000 Menschen beim Klimastreik von „Fridays for Future“ teilgenommen. Am Jungfernstieg wurde eine Bühne aufgebaut, auf der unter anderem prominente Unterstützung wie Herbert Grönemeyer und Silbermond standen. Die Organisatoren sprachen sogar von etwa 22.000 Teilnehmenden. Es war der inzwischen 13. „Globale Klimastreik“ der Bewegung. Einige der Demonstrierenden hielten Plakate wie „Ohne Bäume haben wir keine Träume“, „Die Dinos dachten auch, sie hätten Zeit“ oder „Wir sollten unseren Planeten unseren Enkeln lebenswert erhalten“ in ihren Händen.

Bei seinem Auftritt am Jungfernstieg sprach Musiker Herbert Grönemeyer direkt die Politiker des Landes an: „Liebe Politiker: vergesst euren Amtserhalt. Kommt aus eurer bewussten Kurzsichtigkeit, aus eurer Eitelkeit heraus und redet nicht, sondern bringt endlich Dinge in Gang“. Zudem sagte Grönemeyer, der auch mehrere Songs zum Besten gab: „Nicht in der Zukunft, das ist zu spät. Jetzt und radikal – jetzt.“ Mit dieser Aufforderung sprach Grönemeyer vielen Teilnehmenden aus dem Herzen. Außerdem dankte er den Demonstrierenden für ihren Einsatz: „Ihr macht jetzt schon Hoffnung und man braucht einen endlosen Atem und dauernd frische Ideen und Unterstützung aus allen Ecken, um ausdauernd zu nerven, zu provozieren, aufzuscheuchen und anzupangern – und wieder, wieder, wieder.“

Auch ein Kurzauftritt der Band Silbermond kam beim Publikum gut an. Deren Sängerin Stefanie Kloß sagte auf der Bühne: „Wie schön ist es zu sehen, dass wir heute so viele sind.“ Herbert Grönemeyer und die Band Silbermond sangen sogar zusammen und unterstützten das Anliegen der Organisatoren.

Silbermond und Herbert Grönemeyer auf der Bühne am Jungfernstieg. Foto: FoTe Press

Nach Reden und Musik setzte sich der Zug der Demonstranten in Bewegung und zog lautstark durch die Innenstadt.

Fridays for Future fordert eine Solardachpflicht

Annika Kruse von der Hamburger Ortsgruppe von Fridays for Future forderte, dass die Stadt Hamburg ein eigenes CO2-Ziel definieren und der Senat mehr für das Klima tun solle. Zudem solle die Solardachpflicht kommen und der Nahverkehr in der Hansestadt weiter ausgebaut werden. Die Demonstration begann um 14 Uhr am Jungfernstieg. Dann folgten erst einmal einige Reden und Beiträge und Konzerte von Grönemeyer und Silbermond. Dann verlief die Demo über die Lombardsbrücke zum Stephansplatz und endete schließlich wieder am Jungfernstieg. Neben vorübergehenden Straßensperrungen während des Aufzuges gab es frühzeitige Sperrungen insbesondere im Bereich der Binnenalster sowie am Gänsemarkt und am Hauptbahnhof. Zu großen Verkehrsbehinderungen kam es laut Angaben der Polizei aber nicht.