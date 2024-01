(ha). Heute Morgen (24. Januar 2024) ist ein 13-jähriger Junge von einem Pkw touchiert und hierbei verletzt worden. Der Fahrer setzte seinen Weg fort, ohne sich um den Schüler zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

Den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrsermittler Innenstadt/West (VD 22) zufolge ging der Junge auf dem Weg zu seiner Schule die Hoheluftchaussee in Richtung Martinistraße entlang und überquerte bei Grünlicht die Breitenfelder Straße an der für Fußgänger vorgesehenen Stelle. Ein zunächst auf der Hoheluftchaussee in Richtung stadteinwärts fahrender Pkw bog in diesem Moment nach links auf die Breitenfelder Straße ab und touchierte den 13-Jährigen, woraufhin dieser stürzte. Der Fahrer soll daraufhin mit seinem Auto angehalten und auch seine Tür geöffnet, anschließend jedoch seine Fahrt fortgesetzt haben, ohne sich um das Kind zu kümmern.

Eine Mitarbeiterin eines nahegelegenen Geschäftes wurde auf den leicht im Bereich der Hüfte verletzten Jungen aufmerksam und alarmierte die Einsatzkräfte. Ein Rettungswagen transportierte ihn zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Fahndungsmaßnahmen nach dem mutmaßlichen Unfallverursacher mit seinem grauen VW führten nicht zu seinem Antreffen. Die Ermittlungen der VD 22 dauern an. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben und/oder anderweitig Hinweise zu dem mutmaßlichen Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.