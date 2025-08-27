(ha). Der Sommerdom 2025 in Hamburg ging am vergangenen Sonntag nach vier Wochen zu Ende. Nach Angaben der Wirtschaftsbehörde besuchten mehr als 1,3 Millionen Menschen das Volksfest auf dem Heiligengeistfeld. Trotz wechselhaftem Wetter zogen die Schaustellerverbände eine positive Bilanz.

Adrenalin, Genuss, Spaß und Action: Dafür sorgten 251 Schaustellerbetriebe zwischen dem 25. Juli und dem 24. August 2025 beim diesjährigen Sommerdom auf dem Heiligengeistfeld. Looping-Karussells mit mehrfacher G-Beschleunigung, Achterbahnen oder gemütliche Rundfahrten, Spielgeschäfte und weitere Attraktionen – es gab jede Menge zu entdecken und zum Ausprobieren. Auch die Kleinsten kamen bei den zahlreichen und liebevoll gestalteten Kinderfahrgeschäften voll auf ihre Kosten. Ihre Weltpremiere feierten die Achterbahn „Nordmann – The Viking Coaster“ und die Geisterbahn „Halloween“. Insgesamt besuchten über 1,3 Millionen Gäste den Sommerdom.

Auf dem Hamburger DOM locken zahlreiche Schausteller Tausende Besucher an – auch Losbuden sind immer wieder ein Anziehungspunkt. Gewinne, Gewinne, Gewinne. Foto: FoTe Press

Für die perfekte Erfrischung an warmen Sommertagen sorgten die Wasserbahnen, sonnige Biergärten sowie Eis- und Slush-Spezialitäten. Events wie die DOM-Eröffnung, die 3. DOM-Sommerspiele, der 9. Regenbogentag, Feuerwerke und weitere Aktionen rundeten die sommerliche Ausgabe des Hamburger DOM ab. Ein besonderes Highlight gab es am letzten Familientag: eine Smoke-Mine Show, bei der bunte Rauchfontänen direkt aus den Gondeln des Riesenrades in den Himmel stiegen – eine spektakuläre Einleitung der letzten Sommerdom-Tage.

Der nächste DOM ist der Winterdom: Vom 7. November bis zum 7. Dezember 2025 warten dann wieder tolle Attraktionen, Veranstaltungen und die einzigartige Atmosphäre des Hamburgs DOM auf Sie.