(mr). Tausende Touristen kommen jedes Jahr nach Hamburg, um unter anderem den Hamburger Hafen zu erleben. Ob Fischmarkt oder die zahlreichen Kneipen und Restaurants entlang der Hafenmeile – sie locken Tausende Menschen an. Wenn dann ein großes Kreuzfahrtschiff in den Hafen einläuft oder es spät abends wieder gen Nordsee verlässt, zücken die Touristen auch schon mal ihr Smartphone und machen Fotos von den großen Pötten. Welches Schiff im kommenden Jahr 2020 wann und wo in Hamburg anlegt, verrät Ihnen Ihre Hamburger Allgemeine Rundschau hier:

08.01.20

Queen Victoria, 06:45 – 19:00 Uhr, Altona

08.02.20

AIDAcara, 08:00 – 20:00 Uhr, Steinwerder

18.02.20

Oceana, 07:00 – 23:00 Uhr, Altona

22.02.20

AIDAaura, 06:00 – 18:00 Uhr, Altona

22.02.20

AIDAcara, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

29.02.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

29.02.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

07.03.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

07.03.20

AIDAcara, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

14.03.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

14.03.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

21.03.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

21.03.20

AIDAcara, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

25.-26.03.20

Viking Star, 13:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

25.-26.03.20

Boudicca, 21:00 – 06:00 Uhr, HafenCity

28.03.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

28.03.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

30.03.20

Queen Victoria, 07:00 – 19:00 Uhr, Altona

01.04.20

AIDAluna, 08:00 – 18:15 Uhr, Steinwerder

04.04.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

05.04.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

05.04.20

AIDAluna, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

08.04.20

MSC Splendida, 08:00 – 14:00 Uhr, Steinwerder

08.04.20

AIDAdiva, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

11.04.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

15.04.20

AIDAluna, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

15.04.20

Fridtjof Nansen, 09:00 – 18:00 Uhr, Altona

16.04.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

18.04.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

19.04.20

MSC Preziosa, 07:00 – 21:00 Uhr, Steinwerder

19.04.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

19.04.20

AIDAluna, 08:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

23.04.20

Amadea, 10:00 – 20:00 Uhr, Altona

25.04.20

AIDAmar, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

26.04.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

27.04.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

28.04.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

29.04.20

AIDAluna, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

29.04.20

Fridtjof Nansen, 09:00 – 18:00 Uhr, Altona

01.05.20

AIDAdiva, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

02.05.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

02.-03.05.20

Amadea, 12:00 – 18:00 Uhr,

03.05.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

03.05.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

04.05.20

Queen Mary 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

07.05.20

Costa Fortuna, 07:00 – 14:00 Uhr, Steinwerder

09.05.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

09.05.20

Hamburg, 08:00 – 19:00 Uhr, HafenCity

09.-10.05.20

Astor, 19:00 – 18:00 Uhr, Kirchenpauerkai

10.05.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

10.05.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

11.05.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

11.05.20

Amadea, 12:00 – 18:00 Uhr, Altona

12.-14.05.20

Europa 2, 18:00 – 08:00 Uhr, Altona

13.05.20

Mein Schiff 1, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

13.05.20

Fridtjof Nansen, 09:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

14.05.20

Hamburg, 08:00 – 19:00 Uhr, HafenCity

16.05.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

16.05.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

17.05.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

20.05.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

20.05.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

20.-21.05.20

Amadea, 16:00 – 18:00 Uhr, Altona

23.05.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

24.05.20

MSC Preziosa, 07:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

25.05.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

27.-28.05.20

Europa, 07:00 – 03:00 Uhr, HafenCity

27.05.20

Fridtjof Nansen, 09:00 – 18:00 Uhr, Altona

27.-28.05.20

Europa 2, 22:00 – 19:00 Uhr, Altona

30.05.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

30.05.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

04.06.20

MSC Preziosa, 07:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

06.06.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

06.06.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

07.-08.06.20

Boudicca, 22:00 – 17:00 Uhr, Altona

08.06.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

08.-09.06.20

Seabourn Ovation, 17:00 – 18:00 Uhr, Überseebrücke

09.06.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

10.06.20

HANSEATIC nature, 07:00 – 15:00 Uhr, HafenCity

10.06.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

10.06.20

Fridtjof Nansen, 09:00 – 18:00 Uhr, Altona

11.06.20

Europa 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Altona

13.06.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

15.06.20

MSC Preziosa, 06:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

15.06.20

Sea Cloud II, 08:00 – 18:00 Uhr, Überseebrücke

17.06.20

HANSEATIC nature, 07:00 – 18:00 Uhr, Altona

19.06.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

20.06.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

20.06.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

24.-25.06.20

Fridtjof Nansen, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

25.06.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

26.06.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

27.06.20

MS Europa, 07:00 – 18:00 Uhr, Anlegestelle HafenCity

27.06.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

27.06.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

27.06.20

Hamburg, 08:00 – 19:00 Uhr, Überseebrücke

29.06.20

MSC Preziosa, 06:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

01.07.20

MS Europa 2, 07:00 – 22:00 Uhr, Altona

01.07.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

03.07.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

04.07.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

06.07.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

07.07.20

Arcadia, 07:00 – 23:00 Uhr, Steinwerder

08.07.20

Hamburg, 08:00 – 19:00 Uhr, HafenCity

10.07.20

MSC Preziosa, 07:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

10.07.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

11.07.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

12.07.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

15.07.20

Queen Mary 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

16.07.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

18.07.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

20.07.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Anlegestelle Steinwerder

21.07.20

Hamburg, 08:00 – 19:00 Uhr, HafenCity

22.07.20

Queen Mary 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

22.07.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

23.-24.07.20

Azora, 08:00 – 02:00 Uhr, Überseebrücke

24.07.20

MSC Preziosa, 06:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

26.07.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

26.07.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

26.-27.07.20

Europa, 22:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

29.07.20

Ocean Majesty, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

30.07.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

31.07.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

1.08.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

02.08.20

Hamburg, 08:00 – 19:00 Uhr, HafenCity

04.08.20

MSC Preziosa, 06:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

05.08.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

08.08.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

11.08.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

14.08.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

14.08.20

MS Europa, 07:00 – 12:00 Uhr, Anlegestelle HafenCity, danach Überfahrt zur Überssebrücke (13:00 – 02:00 Uhr)

15.08.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

15.08.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

18.08.20

MSC Preziosa, 06:00 – 22:00 Uhr, Steinwerder

18.08.20

Ocean Majesty, 09:00 – 16:00 Uhr, Altona

18.-20.08.20

Azora, 12:00 – 13:00 Uhr, Überseebrücke

21.08.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

22.08.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

25.08.2020

Queen Victoria 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

25.08.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

29.08.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

30.08.20

MSC Preziosa, 06:00 – 21:00 Uhr, Steinwerder

30.08.20

Ocean Majesty, 09:00 – 18:00 Uhr, Altona

31.08.20

Mein Schiff 1, 05:30 – 21:00 Uhr, Steinwerder

01.09.20

Europa, 07:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

02.09.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

04.09.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

05.-09.09.20

Silver Spirit, 08:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

06.-09.09.20

World Odyssey, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

08.09.20

Mein Schiff 6, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

12.09.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

13.09.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

14.09.20

Europa, 07:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

14.09.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

14.09.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

19.09.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

19.-22.09.20

Fridtjof Nansen, 10:00 – 18:00 Uhr, Altona

20.09.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

22.09.20

Balmoral, 12:30 – 23:00 Uhr, HafenCity

24.09.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

26.09.20

HANSEATIC inspiration, 07:00 – 18:00 Uhr, HafenCity

26.09.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

26.09.20

AIDAvita, 08:00 – 18:00 Uhr, Terminal Altona

27.09.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

29.-30.09.20

HANSEATIC inspiration, 23:00 – 12:00 Uhr, Terminal Altona

02.10.20

Mein Schiff 4, 05:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

03.10.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

04.10.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

04.10.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

07.10.20

HANSEATIC inspiration, 10:00 – 17:30 Uhr, Altona

10.10.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

11.10.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

14.10.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

17.10.20

AIDAperla, 08:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

18.10.20

MSC Preziosa, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

24.10.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

25.10.20

MSC Preziosa, 07:30 – 19:00 Uhr, Steinwerder

26.10.20

AIDAaura, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

31.10.20

AIDAsol, 08:00 – 18:00 Uhr, Altona

01.11.20

Queen Mary 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

06.11.20

Queen Mary 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

19.-25.11.20

Queen Mary 2, 07:00 – 19:00 Uhr, Steinwerder

26.11.20

MS Astor, 07:00 – 15:00 Uhr, Steinwerder

07.12.20

Balmoral, 00:30 – 19:00 Uhr, Altona

08.12.20

MS Astor, 10:00 – 18:00 Uhr, Steinwerder

08.12.20

Magellan, 13:00 – 23:59 Uhr, Altona

Alle Angaben ohne Gewähr. Es können sich (Wetter bedingt) kurzfristige Änderungen ergeben.