Alessia Mazzola als Bella und Mehmet

Daloglu als Elyas Kilic bei Dreharbeiten

an der Michaeliskirche. Foto: FoTe Press

(mr). „Rote Rosen“ läuft seit 2006 erfolgreich im Fernsehen, spielt in der Hansestadt Lüneburg. Während in diesen Tagen keine neuen Folgen in der ARD zu sehen sind (Sommerpause) laufen die Filmarbeiten in der niedersächsischen Stadt weiter.

In den vergangenen Wochen machte das Filmteam unter anderem auf dem Marktplatz, rund um die Michaeliskirche, im Kurpark und am historischen Kran Aufnahmen, Dabei wurden neben bekannten Gesichtern auch immer wieder neue Darsteller gesichtet.

Die Schauspielerinnen Lea Marlen Woitack, Hanna-Marie Hofmann und Alessia Mazzola wurden genauso vor den TV-Kameras gesichtet wie die Schauspieler Francesco Oscar Schramm und Jan Liem. Die beiden Schauspieler René Dumont und Sarah Buchholzer standen bei Filmarbeiten im Kräutergarten im Kurpark in Lüneburg vor der Kamera. Natürlich ziehen Filmarbeiten auch immer Schaulustige und Fans an, die bei den Arbeiten zuschauen und sich über die neuen Gesichter zum Teil wunderten.

Apropos Fans: sie werden das nicht gerne hören und haben einen Grund ein bisschen traurig zu sein. Ab kommenden Jahr soll jede Folge der Serie, die vor der malerischen Kulisse Lüneburgs spielt, nur noch halb so lang laufen. Anstatt 48 Minuten werden die Geschichten in 24 Minuten zu sehen sein. Grund sind Einsparungen der ARD, zu denen insgesamt neun Rundfunkanstalten gehören. Einen positiven Effekt hat das neue Modell allerdings auch: die Telenovela läuft bis 2027. Damit ist gesichert, dass die Hansestadt Lüneburg auch weiterhin Handlungs- und Drehort für „Rote Rosen“ sein wird.

In diesem Jahr geht „Rote Rosen“ in eine lange Sommerpause. Statt sechs pausiert die von der Studio Hamburg Serienwerft gedrehte Serie neun Wochen. Vom 17. Juni und bis 16. August fällt die wochentägliche Sendung um 14.10 Uhr im Ersten aus. Gedreht werden soll in diesem Zeitraum nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau aber dennoch in und um Lüneburg herum.

Ab Herbst 2025 sollen die kürzeren Folgen der Telenovela „Rote Rosen“ ausgestrahlt werden.