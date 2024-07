(ha). Zu Beginn dieser Woche sind Bankbeschäftigte des privaten Bankgewerbes und der öffentlichen Banken in Hamburg aufgerufen, in einen mehrtägigen Warnstreik zu treten. Das betrifft im privaten Bankgewerbe die Beschäftigten der Commerzbank, Deutsche Bank und UniCredit am 1. und 2. Juli 2024. Für die öffentlichen Banken ist die Hamburger Sparkasse aufgerufen und streikt am 2. Juli 2024.

An den Streiktagen müssen Kundinnen und Kunden mit geschlossenen Filialen oder eingeschränktem Service rechnen.

„Das beste Kapital der Banken sind die Mitarbeitenden,“ betont Alexandra Luerssen, Gewerkschaftssekretärin ver.di Hamburg. „Die Banken haben in den letzten Jahren außerordentliche Gewinne erzielen können, während ihre Mitarbeitenden einen deutlichen Reallohnverlust in Kauf nehmen mussten. Dass die Arbeitgeber sich für diesen Ausgleich jetzt nicht verantwortlich fühlen wollen und den Reallohnverlust mit ihrem Angebot sogar fortschreiben wollen, führt zu weiterem Vertrauensverlust der Beschäftigten gegenüber ihren Arbeitgebern.“ Michael Börzel, Gewerkschaftssekretär ver.di Hamburg, ergänzt: „Das Arbeiten in der Bank kann man sich derzeit so vorstellen: Die Beschäftigten laufen den Marathon, aber zur Preisverleihung werden nur Aktionäre und Vorstände gebeten, obwohl diese gar nicht mitgelaufen sind. Unsere Kolleg*innen in den Banken arbeiten seit langem über ihre Belastungsgrenzen hinaus und sollen, nachdem die Banken Milliardengewinne eingestrichen haben, sich nun mit einem Almosen zufrieden geben. Die Postbank hat mit ihrem Abschluss gezeigt, was tariflich in dieser Phase der äußerst hohen Gewinne der Banken möglich ist. Von einer fairen, angemessenen und wertschätzenden Tariferhöhung sind die privaten Banken damit weit entfernt.“

Hintergrund der Warnstreiks sind die parallellaufenden Tarifverhandlungen mit dem Arbeitgeberverband private Banken und dem Verband der öffentlichen Banken. Beide Arbeitgeberverbände (AGV und VÖB) legten in ihren letzten Verhandlungsrunden ein zu geringes Angebot vor.

Angebot privaten Banken nach 2. Verhandlungsrunde: 8,5 % ab Oktober 2024 bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Angebot öffentliche Banken nach der 1.Verhandlungsrunde: 9,5% bei 43 Monate Laufzeit.

ver.di-Forderungen für beiden Tarifrunden: 12,5 % für 12 Monate, mindestens aber 500 € pro Monat mehr für Beschäftigte, für die ein Lohnplus von 12,5 % monatlich weniger als 500 € ausmacht