(ha). Nachdem gestern Nachmittag (27. August 2024) gegen 15.15 Uhr im Hamburger Stadtteil Harburg ein Mann durch einen Schuss verletzt worden ist, bittet die Polizei um Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gerieten an der Wilstorfer Straße zwei Männer auf dem Gehweg in einen Streit, in dessen Verlauf einer von ihnen seinem 33-jährigen Kontrahenten mit einer Schusswaffe in den Oberschenkel schoss. Der Täter flüchtete anschließend in Richtung der Winsener Straße. Nachdem Passanten die Polizei alarmiert hatten, leisteten Polizistinnen und Polizisten des Polizeikommissariats 46 vor Ort Erste Hilfe und eine Rettungswagenbesatzung transportierte den Verletzten in ein Krankenhaus. Es besteht keine Lebensgefahr.

Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit rund einem Dutzend Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Dieser wird wie folgt beschrieben: etwa 30 bis 35 Jahre alt, „südländische Erscheinung“, kurze schwarze Haare, Vollbart.

Spezialistinnen und Spezialisten der Mordkommission (LKA 41) übernahmen die Ermittlungen am Tatort und prüfen nun unter anderem, ob zwischen den Männern eine Vorbeziehung bestand.

Personen, die Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben und/oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter 040 / 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.