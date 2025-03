(mr). Die Alte Harburger Elbbrücke diente erneut als Filmkulisse; diesmal für die ZDF-Serie „Notruf Hafenkante“. Bereits gegen 8 Uhr rollten vor kurzem die ersten Produktionsfahrzeuge an den beliebten Drehort, gegen 9 Uhr surrten auch schon die beiden TV-Kameras. Dazu wurde der Buschwerder Hauptdeich Ecke Alte Harburger Elbbrücke kurzzeitig für den Individualverkehr abgesperrt. Jeweils ein TV-Notarztwagen, Rettungswagen und ein Streifenwagen wurden fernsehgerecht an der Straßenecke drapiert.

Zejhun Demirov und Matthias Schloo auf

der Alten Harburger Elbbrücke.

Fotos: FoTe Press

Die gedrehte Szene: das Team vom PK 21 findet einen schwerverletzten jungen Mann unterhalb der Elbbrücke, der offenbar vom Brückengeländer gestürzt war. Er wird in einen Rettungswagen gebracht. Die beiden Streifenpolizisten Mattes Seeler (gespielt von Matthias Schloo) und Kollege Malik Hakim (Zejhun Demirov) laufen auf die Harburger Elbbrücke zu und scheinen den jungen Mann zu suchen. Sie schauen mehrfach übers Brückengeländer und rufen seinen Namen. Dann plötzlich entdecken sie sein gelbes Fahrrad. Polizist Malik Hakim beugt sich zu dem Rad, greift zu seinem Mobiltelefon. Was ist hier passiert?

Vom jungen Mann fehlt zunächst jede Spur. Auch ein älterer Mann (gespielt von Dietrich Hollinderbäumer) läuft über die Brücke und ruft ebenfalls den Namen des Jungen. In einer weiteren Szene liegt er in einem Krankenhausbett – ist steht am Ufer der Elbe!

Kurz vor dem Dreh macht Regisseurin Stephanie Stoecker den beiden

Schauspielern Zejhun Demirov und

Matthias Schloo Ansagen, wie die nächste

Szene gedreht werden soll.

Für Außenstehende ist die Szenerie nicht zu verstehen. Offenbar drehte die TV-Crew in nicht chronologischer Reihenfolge. Dabei blieben immer wieder zahlreiche Passanten stehen und schauten von der parallel verlaufenden Brücke des 17. Juni stehen und beobachten für einige Momente die Filmarbeiten. Teilweise wurden sie von der Filmcrew gebeten, ein paar Meter weiter zu laufen, weil sie sonst „im Bild wären“.

Die auf der historischen Elbbrücke – zwischen Harburg und Wilhelmsburg gelegen – gedrehte 398ste Episode der 20. Staffel des ZDF-Erfolgsformats verspricht Spannung und Action. Dreharbeiten-Beobachter konnten sehr gut sehen, dass ein Radfahrer über die Alte Harburger Elbbrücke fährt. Er wird dabei von zwei TV-Kameras und einer Drohne gefilmt. Plötzlich hält er an. Er scheint Probleme mit seiner Hinterradfelge oder der Bremse zu haben. Wütend stößt er das Fahrrad zu Boden und geht zu einem Brückengeländer. Er setzt sich drauf. Danach schummelt das Filmteam: mit einer kleinen Leiter wird das Brückengeländer nachgestellt, auf dem der junge Mann sitzt. Dann kippt er rückwärts in die Elbe.

Da aus mehreren Perspektiven gedreht wurde, konnten Passanten gut beobachten, dass der Sturz in die Tiefe neben der Leiter (als Gerüst) auch mit schwarzen Fallmatten realisiert wurde. Je nach Kameraeinstellung wurde der junge Darsteller mit einem Seil abgesichert, während er sich aufs Brückengeländer gesetzt hatte. Auf der Brücke wurde dann mithilfe eines Stuntmans der Sprung des Polizisten Mattes Seeler nachgespielt. Der Stuntman sah dem Schauspieler nicht nur ähnlich, sondern er trug mutmaßlich auch seine Uniform mit dem Namendsschild des Hauptdarstellers Mattes Seeler.

Einer der Kameramänner fuhr während der Aufnahmen mit einem Segway und machte somit dynamische Bilder der Szenerie.

In Hamburg und Umgebung entstehen derzeit 24 neue Folgen der 20. Staffel der ZDF-Polizeiserie „Notruf Hafenkante“, die donnerstags um 19.20 Uhr im ZDF zu sehen ist. Mit dabei sind regelmäßig Sanna Englund, Matthias Schloo, Zejhun Demirov, Rhea Harder-Vennewald, Raúl Richter, Lilli Hollunder, Marc Barthel, Gerit Kling, Tino Führer, Manuela Wisbeck, Fabian Harloff, Hanife Sylejmani und andere. Im Mittelpunkt “ steht der harte Berufsalltag der Hamburger Streifenpolizisten des Polizeikommissariats 21 sowie der Notärzte aus dem Elbkrankenhaus. In jeder Episode wird ein spannender und emotionaler Kriminalfall erzählt, in den auch die Notaufnahme miteinbezogen ist. Die Verbindung von polizeilichen und medizinischen Fällen ermöglicht es, Geschichten mit Spannung und tragischem Tiefgang zu erzählen. Verbrechen und Schicksalsschläge liegen in diesem Serienhybrid eng beieinander.

Auch Schauspieler Fabian Harloff (zweiter von links) war am

Filmset von „Notruf Hafenkante“ dabei. Er spielt den Notarzt

Dr. Philipp Haase.

Es produziert die Letterbox Filmproduktion GmbH, Hamburg (Produzentin: Annett Neukirchen, Producerinnen: Martina Lebküchner, Magda Schippmann, Producer: Daniel Steyer).

Die Alte Harburger Elbbrücke ist aktuell wegen Bauarbeiten für Radfahrer und Fußgänger komplett gesperrt. Da die Filmcrew nach Informationen der Hamburger Allgemeinen Rundschau Absperrbaken beiseite geschoben hat, rückte die „echte“ Polizei des PK 44 aus Wilhelmsburg an und überprüfte die Filmcrew, ob sie überhaupt die Genehmigung für die Filmarbeiten auf der Elbbrücke hatte. Nach etwa einer Viertelstunde rückte der Streifenwagen wieder ab: offenbar lagen alle Genehmigungen vor.

Schauspieler Dietrich Hollinderbäumer liegt in

einem Krankenhausbett. Merkwürdig: das Bett

steht am Ufer der Elbe. Warum?

Auf der Filmklappe stehen unter anderem der Name der Regisseurin und Kameramann, sowie

die gedrehten Szenen samt Anzahl der

Durchgänge.

Eine schwarze Matte, eine Leiter als

Brückengeländer: hier wird der Fall in

die Elbe nachgestellt.

Das neue Logo der Hamburger Allgemeine Rundschau mit dem Claim „Hummel Hummel. Infos Infos“.

Taschenbuch: PK21 und EKH: Einsätze an der Hafenkante: Hintergrundberichte über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“

(ha). Es gibt ein inoffizielles Buch über die beliebte Polizei- und Arztserie. Klappentext: Die Fernsehserie „Notruf Hafenkante“ zählt mit durchschnittlich 3,6 Millionen Menschen zu den erfolgreichen Serien im deutschen Fernsehen. Bislang wurden 373 Folgen in 15 Staffeln ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um eine Mischung aus Polizei-, Arzt- und Familienserie. Im Vordergrund stehen Geschichten aus dem Alltag der Hamburger Polizisten des Kommissariats 21 in der Speicherstadt, sowie den Ärzten aus dem Elbkrankenhaus. Kurzum: „Notruf Hafenkante“ ist eine Serie über den Berufsalltag Hamburger Streifenpolizisten und Notärzten, eingebettet mit netten Geschichten Hamburger Bürger.

Dieses Buch beschreibt die Charaktere der Schauspieler, die Drehorte der Serie und gibt Einblicke in die Dreharbeiten. Wie wurde 2020 unter „Corona-Bedingungen“ produziert? Gibt es Filmfehler? Das große ABC mit Begriffen der TV-Serie und eine Aufzählung prominter Gastdarsteller runden den Inhalt ab. Interessante Hintergrundberichte zu einzelnen Folgen sind ebenfalls enthalten.

Das Buchcover des Nachschlagewerks

über die TV-Serie „Notruf Hafenkante“.

Auf 300 Seiten bekommt der Leser geballte Ladung an Informationen und zahlreiche Fotos von den Dreharbeiten in Hamburg. Es sind zum Teil exklusive Fotos von Filmarbeiten zu sehen. ISBN: ‎ 978-3753406916 (14,99 Euro) und 979-8516770500. Letztere ISBN ist nur über Amazon erhältlich, enthält zu 95 Prozent schöne Farbfotos und kostet 19,99 Euro.