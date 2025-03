(ha/ds). Einsatzkräfte der Polizei haben am vergangenen Freitag in Hamburg mehrere Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz vollstreckt. Hierbei beschlagnahmten sie unter anderem mehrere Kilogramm Marihuana und Kokain. Drei Tatverdächtige wurden dem Untersuchungsgefängnis zugeführt, wie Polizeisprecher Patrick Schlüse mitteilt.

Nach umfangreichen Ermittlungen des Drogendezernats (LKA 62) und der Staatsanwaltschaft gerieten drei Tatverdächtige in den Fokus der Ermittlungsbehörden, die im Verdacht stehen, seit Januar 2025 unter anderem mit mehreren Kilogramm Marihuana und Kokain gehandelt zu haben. Die drei Männer (33-,37- und 44 Jahre alt – allesamt albanische Staatsangehörige) sollen hierbei auch einen Lagerraum angemietet und diesen als Drogenbunker genutzt haben.

Aufgrund der Erkenntnisse erwirkte die Staatsanwaltschaft Hamburg beim zuständigen Amtsgericht insgesamt vier Durchsuchungsbeschlüsse für drei Wohnungen in den Hamburger Stadtteilen Ohlsdorf, Fuhlsbüttel und Niendorf sowie einen Lagerraum, welche ab Freitagvormittag durch Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamtes (LKA 6) auch mit Unterstützung durch Spezialeinsatzkräfte (LKA 24) vollstreckt wurden.

Hierbei fanden sie in dem angemieteten Lagerraum unter anderem rund sechs Kilogramm Kokain und circa 75 Kilogramm Marihuana. In der Wohnung des 44-jährigen Tatverdächtigen in Ohlsdorf fanden sie rund 4500 Gramm Marihuana, circa 50 Gramm Kokain und unter anderem ein Messer und einen Elektroschocker. Im Zuge der Maßnahmen erhielten die Polizistinnen und Polizisten Hinweise darauf, dass der 33-jährige Tatverdächtige neben einer Wohnung in Niendorf auch eine Wohnung in Barmbek-Süd genutzt hatte, woraufhin sie auch diese durchsuchten und hierbei unter anderem eine scharfe Schusswaffe und Munition sicherstellten. In der Wohnung des 37-Jährigen in Fuhlsbüttel stellten sie ebenfalls Munition sicher.

Die drei Tatverdächtigen wurden im Rahmen des Einsatzes vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Ein Haftrichter hat mittlerweile Haftbefehle gegen die Männer erlassen.

Die gemeinsam von LKA 62 und der Staatsanwaltschaft geführten Ermittlungen dauern an.