(ha/ds). Im vergangenen Jahr haben 7.537 Hamburgerinnen und Hamburger die deutsche Staatsangehörigkeit angenommen. Das geht aus einer Mitteilung des Hamburger Senats hervor. Traditionell findet die Einbürgerung im Rahmen mehrerer Feiern im Rathaus statt.

Eine solche findet am kommenden Freitag, dem 1. März statt. Zum ersten Mal in diesem Jahr werden die Neubürgerinnen und Neubürger der Stadt wieder zusammen mit ihren Angehörigen in das Rathaus eingeladen. Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher wird anlässlich der 62. Einbürgerungsfeier ein Grußwort sprechen.

Im Anschluss übergibt Bürgermeister Tschentscher einigen Neubürgerinnen und Neubürgern persönlich ihre Einbürgerungsurkunde. Die Veranstaltung wird durch „The Young ClassX“ und Sängerinnen und Sängern des Unterstufenchors der Nelson-Mandela-Schule begleitet. Zum Abschluss der Feier singen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam die deutsche Nationalhymne.