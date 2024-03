(ha). Aus noch ungeklärter Ursache ist eine Seniorin gestern Nachmittag mit ihrem Pkw auf einem Gelände einer Waschanlage mit einem Stahlträger kollidiert und im weiteren Verlauf ihren Verletzungen erlegen.

Den bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Ost (VUD) zufolge war die 70-Jährige mit ihrem Honda zunächst in die Autowaschstraße am Friedrich-Ebert-Damm gefahren. Nach Beendigung des Waschvorgangs beschleunigte der Pkw aus noch ungeklärter Ursache stark, befuhr offensichtlich unkontrolliert den Ausfahrtbereich der Anlage und kollidierte schlussendlich mit einem Stahlträger.

Durch den Aufprall erlitt die Seniorin schwere Verletzungen. Eine Rettungswagenbesatzung transportierte die Frau unter Reanimationsmaßnahmen und in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus, in dem sie wenig später verstarb.

Der VUD übernahm die Ermittlungen am Unfallort. Für die Rekonstruktion zogen die Beamtinnen und Beamten einen Sachverständigen hinzu. Die Unfallermittlerinnen und -ermittler prüfen nun auch, ob eine plötzliche Erkrankung der Frau ursächlich für den Unfall gewesen sein könnte.