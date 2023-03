(ha). Am 8. März 2023 gegen 22.10 Uhr störte ein offensichtlich alkoholisierter Mann (29) mehrfach eine Personenkontrolle der Polizei im Hamburger Hauptbahnhof. Bundespolizisten wiesen den uneinsichtigen Mann auf sein Fehlverhalten hin und forderten ihn auf die Störungen zu unterlassen. Durch den Alkoholkonsum verlor der Mann dann die Kontrolle über seinen mitgeführten Döner; Teile vom mitgeführten Essen fielen auf den Boden der Wandelhalle.

„Umgehend flogen einige Tauben auf die entstandene Futterquelle zu. Daraufhin ergriff der Mann eine Taube mit der Hand und schmiss diese vor den Augen der Bundespolizisten mehrere Meter durch die Halle“, sagt ein Sprecher der Bundespolizei und ergänzt: „Die Taube lag anschließend benommen auf dem Rücken unter einer Rolltreppe.“

Eine Bundespolizistin besorgte umgehend eine Transportbox für die Taube und verbrachte diese zur gemeinsamen Sicherheitswache der Bundes- und Landespolizei am Hauptbahnhof. Mit einem Streifenwagen wurde die immer noch „benommene“ Taube zum Tierheim in der Süderstraße verbracht und dort in die sichere Obhut des Pflegepersonals übergeben.

Der 29-Jährige lehnte einen Atemalkoholtest ab. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren (Verdacht auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz) eingeleitet. Nach Abschluss der bundespolizeilichen Maßnahmen musste der Mann vor Ort entlassen werden.